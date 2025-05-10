Bayrampaşa’da Kaza, Motosiklet Devrildi

KAZA ANINA AİT GÖRÜNTÜLER KAMERADA

OLAY, BAYRAMPAŞA’DA MEYDANA GELDİ

Bayrampaşa’da, Kocatepe Mahallesinde meydana gelen olayda, yokuş aşağı ilerleyen bir iş makinesi, bir motosiklete çarparak devrildi. Kaza anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kaza sonrasında olay yerine hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Olay sonrası ekipler, yaralılara müdahale etti ve durumu kontrol altına aldı. kazanın ardından, bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı. Yerel halk, iş makinesinin dikkatsizce hareket ettiğini ve bu tür kazaların sıklıkla yaşandığını belirtti. Kazanın detayları araştırılıyor.