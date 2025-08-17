Bayrampaşa’da Motosiklet Yaya Çarptı

KAZA ANININ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYMASI

Bayrampaşa’da bir motosikletin yaya ile çarpışması sonucu gerçekleşen kaza, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Bu kazada motosiklet sürücüsü ile yaya ağır yaralandı. Kaza, Yenidoğan Mahallesi Demirkapı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bilal Sezgin’in kullandığı 34 NMT 460 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Üstündağ’a çarptı. Çarpma sonrası motosiklet savrularak kaldırımdaki kıyafet kumbarasına çarparak durabildi.

OLAY YERİNE HIZLA MÜDAHALE

Kazada motosiklet sürücüsü Sezgin ve yaya Üstündağ, yola savrularak ağır şekilde yaralandı. Olaydan haberdar edilen polis ve sağlık ekipleri, hızlı bir şekilde olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri tamamladıktan sonra tekrar ulaşıma açıldı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE YANSIMASI

Öte yandan, kazanın anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, motosikletin yayaya çarptığı ve ardından kaldırımdaki kumbaraya vurduğu anlar net bir şekilde yer alıyor. Kazanın detayları, görüntülerle birlikte tekrar gündeme geldi.