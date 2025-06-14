Bayrampaşa’da Otomobil Bariyerlere Saplandı

OTOMOBİL BARIYERLERE SAPLANDI

Bayrampaşa’da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak ok gibi saplandı. Şans eseri kurtulan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza, 01.45 sıralarında Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi O-3 Tem Otoyolu Aksaray istikametinde gerçekleşti.

KAZA ANINDA OLUŞAN HASAR

Edinilen bilgilere göre, yolda seyreden 34 HVJ 949 plakalı aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazanın şiddetiyle araç bariyerlere saplandı ve bariyerleri bükerek ağır hasar aldı. Demir bariyerlerin, aracın ön camdan girdiği ve yan şoför mahallinden çıktığı kazada sürücü otomobil içinde sıkıştı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye yardımıyla çıkarıldı. Şans eseri ciddi yara almadan kurtulan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası otomobilden yağ dökülmesi sebebiyle ekipler yolu trafiğe kapattı ve bölgede yoğun trafik oluştu.

TRAFFİK NORMALE DÖNDÜ

Kazalı aracın çekici yardımıyla bariyerden çıkarılması ve yapılan kumlama çalışması sonrasında trafik normale döndü. Yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı.