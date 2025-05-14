Bayrampaşa’da Rögar Patladı, İnceleme Başlatıldı

ALTYAPI ÇALIŞMASI SIRASINDA PATLAMA YAŞANDI

Bayrampaşa’da yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında Muratpaşa Mahallesi Orhangazi Sokak’ta bulunan bir rögarda patlama gerçekleşti. Patlama, yaklaşık bir aydır belediye ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalara ilişkindir.

SOKAK SAKİNLERİ ENDİŞELİ ANLAR YAŞADI

Rögar kapağının fırlamasıyla sonuçlanan bu olay, sokak sakinleri için kaygı verici anlar doğurdu. Patlamanın ardından durumu hemen bildiren vatandaşlar, olay yerine polis ve İGDAŞ ekiplerinin gönderilmesini sağladı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Olayın ardından sokak trafiğe kapatıldı ve ekipler, rögarda ve çevredeki binalarda gaz ölçümleri yaptı.