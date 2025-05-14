Haberler

Bayrampaşa’da Rögar Patladı, İnceleme Başlatıldı

ALTYAPI ÇALIŞMASI SIRASINDA PATLAMA YAŞANDI

Bayrampaşa’da yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında Muratpaşa Mahallesi Orhangazi Sokak’ta bulunan bir rögarda patlama gerçekleşti. Patlama, yaklaşık bir aydır belediye ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalara ilişkindir.

SOKAK SAKİNLERİ ENDİŞELİ ANLAR YAŞADI

Rögar kapağının fırlamasıyla sonuçlanan bu olay, sokak sakinleri için kaygı verici anlar doğurdu. Patlamanın ardından durumu hemen bildiren vatandaşlar, olay yerine polis ve İGDAŞ ekiplerinin gönderilmesini sağladı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Olayın ardından sokak trafiğe kapatıldı ve ekipler, rögarda ve çevredeki binalarda gaz ölçümleri yaptı.

ÖNEMLİ

Haberler

Taraftarımıza Teşekkür Ediyorum, Başardık!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek kupayı kazandı. Teknik direktör Okan Buruk, Kayserispor ile yapılacak maçta ikinci kupayı hedeflediklerini ifade etti.
Haberler

Kastamonu’da 4 Araç Kaza Yaptı

Kastamonu-İnebolu yolu üzerinde gerçekleşen zincirleme kaza sonucu 4 otomobil çarpıştı. Olayda 9 kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.