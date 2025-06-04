Bayrampaşa’da Yabancı İki Grup Kavga Etti

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Bayrampaşa’da, iki yabancı uyruklu grup arasında yaşanan kavga sonucunda taraflar birbirlerine sandalyelerle saldırdı. Olayın görüntüleri, anların ne kadar sert geçtiğini ortaya koydu.

KAVGA NEDENİ VE GELİŞMELERİ

Olay, dün akşam saatlerinde Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi Çevreyolu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı bir tartışma çıktı. Süreç içerisinde tartışma büyürken, kısa bir süre içerisinde taraflar arasında şiddetli bir kavga başladı. Gruptaki kişiler, birbirlerine sandalye ve sopalarla saldırdı, bu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

KAMERAYA YANSIMALAR

Olayın yaşandığı anlar, çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerle ortaya çıktı. Kavganın sertliği ve tarafların birbirlerine karşı olan saldırgan tutumları, izleyenler üzerinde büyük bir etki yarattı.