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Bayrampaşa’da Yangın Çıkıp Büyüdü

DOĞAL GAZ KUTUSUNDA BAŞLAYAN YANGIN

Bayrampaşa’da bir doğal gaz kutusunda başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki dükkana da sıçradı. Olay yerine gelen ekipler, çevredeki güvenlik önlemlerini alarak yangını kontrol altına aldı. Yangın sonrası dükkanda maddi hasar oluştu.

YANGININ MEYDANA GELDİĞİ ZAMAN VE YER

Yangın, saat 05.00 sularında Bayrampaşa’nın İsmetpaşa Mahallesi, İsmetpaşa Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, caddede bulunan 6 katlı binanın önündeki doğal gaz kutusu, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü alev aldı. Yangın, hızlıca binanın giriş katındaki dükkana da sirayet etti.

EQUİPLERİN MÜDAHALESİ VE SONUÇLARI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Doğal gaz sızıntısının da olduğu öğrenilen yangına ekipler müdahale ederken, çevredeki güvenlik önlemleri artırıldı. Yaklaşık 30 dakikalık bir mücadelenin ardından yangın söndürüldü. Yangın sonrası dükkanda önemli maddi hasar oluştu. Müdahalenin ardından ekipler olay yerinden ayrılırken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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