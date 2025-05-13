Bayrampaşa, Deprem Riski Taşıyor!

Bayrampaşa deprem riski haritası

İSTANBUL’UN DEPREM RİSKİNE DİKKAT ÇEKEN BÖLGESİ

İstanbul’un merkezi ilçelerinden Bayrampaşa, olası büyük İstanbul depreminde maruz kalabileceği riskler açısından önemli bir konumda yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nin iş birliğiyle 2019 yılında hazırlanan “Bayrampaşa Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı”, ilçenin deprem riskiyle ilgili detaylı veriler sunuyor. Raporda, zemin yapısı, bina yaşı ve olası can kaybı gibi kritik bilgiler dikkat çekiyor. Peki, Bayrampaşa depreme dayanıklı mı veya deprem bölgesi mi? İşte Bayrampaşa deprem riski haritası hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz.

BAYRAMPAŞA’DA DEPREM RİSKİ VE ANALİZLER

İBB’nin 2019 yılında sunduğu rapor, Bayrampaşa’daki deprem riskini mahalle bazında analiz ediyor. Rapor, zemin sağlamlığı, bina yaşı ve olası can kaybı gibi önemli faktörlere odaklanıyor. Bayrampaşa’daki yapıların büyük bir kısmının 1980 öncesi inşa edildiği belirtiliyor. Bu veri, yapıların depreme dayanıklılığını etkileyen önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

Bayrampaşa, merkezi bir konumda bulunmasına rağmen, deprem riski açısından tamamen güvenli değil. İBB’nin raporuna göre, 7.5 büyüklüğündeki bir senaryo depreminde, Bayrampaşa’da ortalama 200 can kaybı, 100 ağır yaralı ve 600 hastane şartlarında tedavi gerektiren yaralı olabiliyor. Ayrıca, yaklaşık 3.000 binanın orta ve üstü seviyede hasar görmesi bekleniyor. Bu veriler, Bayrampaşa’nın deprem açısından dikkatli olunması gereken bir bölge olduğunu gösteriyor.

MAHALLELERİN ZEMİN SAĞLAMLIĞI

Raporda, Bayrampaşa’daki mahalleler zemin sağlamlığına göre sınıflandırmış. Yıldırım, Kartaltepe ve Terazidere mahalleleri, en riskli zemin yapısına sahip bölgelerin arasında yer alıyor. Cevatpaşa ve Kocatepe mahalleleri de zemin açısından riskli bölgeler arasında bulunuyor. Öte yandan, Muratpaşa ve Altıntepsi mahalleleri, daha sağlam zemin yapısına sahip olup, depreme karşı daha dayanıklı bölgeler olarak değerlendiriliyor.

VS30 PARAMETRESİ İLE ZEMİN SINIFLANDIRMASI

Bayrampaşa’nın zemin yapısı, depremsellik riskini belirleyen önemli unsurlardan biri. Rapora göre, zemin sağlamlığı Vs30 parametresi ile ölçülmüş; Vs30 değeri 180 m/s’den küçük olan zeminler zayıf, 600 m/s ve üzeri olanlar sağlam zemin olarak sınıflandırılmış. Bayrampaşa’da, özellikle Yıldırım ve Kartaltepe mahallelerinin zayıf zemin yapısına sahip olduğu ve olası bir depremde daha fazla etkilenme riski taşıdığı görülüyor. Bu nedenle, bu bölgelerde kentsel dönüşüm çalışmalarının öncelikli olarak değerlendirileceği öneriliyor.