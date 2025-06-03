Bayrampaşa Elektrik Kesintileri Hakkında Bilgi

ELECTRİK KESİNTİSİ DETAYLARI

Bayrampaşa’da elektrik kesintisi, BEDAŞ’ın elektrik kesintisi listesi aracılığıyla araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden yapılan açıklamaya göre, 4 Haziran tarihinde İstanbul’un farklı bölgelerinde çeşitli sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesileceği ve elektriklerin ne zaman geri geleceği merak konusu oldu. İstanbul’daki güncel elektrik kesintileri hakkında bilgi veriyoruz.

BAYRAMPAŞA İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

İstanbul Bayrampaşa ilçesinde, 4 Haziran 2025 tarihinde elektrik kesintileri planlandı. Bu kesintiler arasında, “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” sebebiyle belirli mahallelerde elektrik kesintileri yapılacak. 04/06/2025 tarihinde 00:30 ile 02:30 saatleri arasında, Vatan Mahallesi’ndeki Hastane, Karagöz, Seymen ve Sinanpaşa sokakları elektrik kesintisinden etkilenecek.

SAAT ARALIKLARI VE ETKİLENEN BÖLGELER

Daha sonra, saat 02:00 ile 04:30 arasında yine bakım çalışmaları dolayısıyla, Vatan Mahallesi’ndeki Ateş, Barut, Erdeğer, Esenler, Eski Kaldırım, Karagöz ve Seymen sokakları elektrik kesintisinden etkilenecek. 04/06/2025 tarihinde 04:00 ile 06:30 saatleri arasında Vatan Mahallesi’nde bulunan sokaklar yine aynı sebep ile elektrik kesintisi yaşayacak. Ayrıca 06:00 ile 08:30 saatleri arasında Akıncılar ve Sinanpaşa sokakları da kesintiden etkilenecek.

ABONE/ŞUBE BAĞLANTISI KESİNTİLERİ

Bayrampaşa ilçesinin Merkez-ortamahalle mahallesinde ise, 04/06/2025 tarihinde 11:00 ile 12:30 saatleri arasında “Abone/Şube Bağlantısı” sebebiyle elektrik kesintisi yaşanacak. Bu süreçte, Demirkapı ve Küçük Çınar sokakları da elektrik kesintisinden etkilenecek. Kesintiler, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni gözeterek gerçekleştirilecek.