Bayrampaşa Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

BAYRAMPAŞA SU KESİNTİSİ HAKKINDA BİLGİLER

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Mayıs günü İstanbul’da su kesintisi olacağını belirtti. Kesintiden etkilenecek ilçeler arasında Bayrampaşa yer alıyor. Şu anki önemli konu, su kesintisinin ne zaman sona ereceği ve saat kaçta suların geleceği.

KARTALTEPE MAHALLESİ ETKİLENİYOR

Kesintiden etkilenen mahalleler arasında özellikle Kartaltepe mahallesi öne çıkıyor. Arıza açıklaması, “İçme suyu sistemlerimizde yapılan bakım-onarım çalışmaları” şeklinde ifade ediliyor.

SU KESİNTİSİNİN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ

Kesintinin başlangıç tarihi 07.05.2025 saat 09:51:23 olarak belirlenmişken, tahmini bitiş tarihi ise 07.05.2025 saat 17:00 olarak planlanıyor. Vatandaşların detaylı bilgi için ALO 185’i aramaları öneriliyor.