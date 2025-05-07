Bayrampaşa Su Kesintisi Bilgisi Açıklandı

İSTANBUL’DA SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ AÇIKLANDI

Bayrampaşa’da su kesintisiyle ilgili bilgiler paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 7 Mayıs tarihinde meydana gelecek su kesintisinin hangi ilçeleri etkileyeceği duyuruldu. Peki, su kesintisi ne zaman sona erecek? İşte İSKİ’nin açıkladığı 7 Mayıs İstanbul su kesintisi saat bilgileri.

KESİNTİDEN ETKİLENECEK MAHALLELER

Etkilenen mahallelerin başında Kartaltepe Mahallesi yer alıyor. Kesintinin sebebi, “İçme suyu sistemlerimizde yapılan bakım-onarım çalışmaları” olarak belirtildi. Su kesintisinin başlayacağı tarih 7 Mayıs 2025 saat 09:51 olarak kaydedildi ve tahmini bitiş tarihi ise 7 Mayıs 2025 saat 17:00 olarak belirlendi. Vatandaşlar, daha fazla bilgi almak için ALO 185 hattını arayabilirler.