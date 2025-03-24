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Bayrampaşa Su Kesintisi Detayları Açıklandı

SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ DUYURULDU

Bayrampaşa bölgesinde su kesintisi ile ilgili bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 24 Mart’ta İstanbul genelinde su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. Bu durum, birçok vatandaşın “Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?” sorusunu sormasına neden oluyor.

Etkilenen Mahalle ve Arıza Bilgisi

Kesintiden etkilenecek mahallelerden biri Cevatpaşa Mahallesi. Kesintinin nedeni ise “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası” olarak belirtiliyor.

Kesinti Tarihleri ve Saatleri

Su kesintisinin başlangıç tarihi 24 Mart 2025, saat 09:50:07 olarak belirlenmişken, tahmini bitiş tarihi ise aynı gün saat 18:00 olarak biliniyor. Kesinti ile ilgili daha fazla bilgi almak isteyenler için İSKİ’nin çağrı merkezi ALO 185 hattı öneriliyor.

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