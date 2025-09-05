Bayrampaşa Su Kesintisi Duyuruldu

SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ AÇIKLANDI

Bayrampaşa’da su kesintisi ile ilgili son bilgiler açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Eylül tarihinde İstanbul genelinde yaşanacak su kesintilerini duyurdu. Bu kesintiden etkilenen mahalleler arasında İsmatpaşa Mahallesi bulunuyor. Kesintinin sebebi ise içme suyu hatlarında meydana gelen arızalar.

SU KESİNTİSİ ZAMANI

Kesintinin başlangıç tarihi 5 Eylül 2025 saat 15:20 olarak belirtildi. Tahmini bitiş ise aynı gün saat 17:30 olarak planlandı. İlgilenenler, detaylı bilgi almak için ALO 185 hattını arayabilir. Bu süreçte su ihtiyacı olanların gerekli önlemleri alması önem taşıyor.