Bayrampaşada Su Kesintisi Açıklandı

SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ DUYURULDU

Bayrampaşa’da su kesintisi hakkında önemli bilgiler paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 15 Ağustos tarihinde İstanbul genelinde su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. Vatandaşlar, “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusunu araştırıyor. Suların ne zaman geri geleceği ve saat kaçta olacağı merak ediliyor.

ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA NEDENİ

İSKİ, Bayrampaşa’daki su kesintisine dair detayları da verdi. Etkilenen mahallelerin başında Cevatpaşa Mahallesi yer alıyor. Arıza nedeni ise TEİAŞ enerji kesintisi olarak açıklandı. Başlama tarihi 15.08.2025 saat 15:58 olarak belirlendi. Tahmini bitiş tarihi ise aynı gün saat 18:00. Su kesintisi ile ilgili daha fazla bilgi almak isteyenler için ALO 185 çağrı hattı hizmette.

Karamürsel’de Orman Yangını Nedeniyle Boşaltma

Karamürsel'deki orman yangını nedeniyle Akçat köyü boşaltıldı. Yangını söndürmek için helikopterler ve arazözlerle yoğun bir mücadele sürdürülüyor.
Kocaelispor, Samsunspor’la Yarın Oynayacak

Kocaelispor, 22 yıl aradan sonra Süper Lig'de Samsunspor ile yeniden buluşacak. İki takım, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında karşılaşacak.

