Bayreuth’da Festivale Atlıkarınca Kazası

ATLIKARINCA KAZASI BAYREUTH’TA MEYDANA GELDİ

Almanya’nın Bavyera eyaletinde bulunan Bayreuth kentinde, bir festivale ait atlıkarınca kazası gerçekleşti. Olayda birçok kişinin yaralandığı bildiriliyor. Ülke genelindeki basında yer alan haberlere göre, Bayreuth’ta düzenlenen Bahar Festivali’nde zincirli bir atlıkarıncada tragik bir kaza gerçekleşti.

KAZANIN NEDENİ HENÜZ BELİRLENMEDİ

Kaza sonrası, olay yerinde çok sayıda kurtarma görevlisi çalışmalarına başladı. Ancak, kazanın tam nedeni ve yaralıların sayısı hakkında henüz net bir bilgi verilmedi. Olayla ilgili ilerleyen saatlerde detayların açıklanması bekleniyor.