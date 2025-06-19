Bayrou, Paris Havacılık Fuarı’nı Ziyaret Etti

FRANSA BAŞBAKANI FUARDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Fransa Başbakanı Bayrou, 16 Haziran’da başlayıp 22 Haziran’a kadar devam edecek Paris Havacılık Fuarı’nı başkent Paris’in Bourget banliyösünde ziyaret etti. Fuar alanında, yüksek teknolojili savaş uçakları, dronlar ve savunma sistemleri gibi çeşitli önemli ürünlerin sergilendiği stantları gezdi. Bayrou, fuarda dikkat çeken Fransız Rafale savaş uçağının pilot kabinine geçti.

PİLOT KABİNİNE GİRMESİ GÜNDEM OLDU

74 yaşındaki Fransız siyasetçi, ceketini çıkararak Rafale savaş uçağının kokpitine girdi. Basında yer alan görüntülerde, Bayrou’nun kabinden çıkarken zorluk yaşadığı anlar dikkat çekti. Bu durum, fuarın ilginç ve esprili anlarından biri oldu.