Bayrou, Ulusal Meclis’te Güven Oylaması Yapacak

GÜVEN OYLAMASI HAZIRLIĞI

Fransa Başbakanı François Bayrou, kamu borçlarını azaltmayı amaçlayan 2026 bütçesi çerçevesinde Ulusal Meclis’te bir güven oylaması yapacaklarını bildirdi. Bayrou, 8 Eylül’de gerçekleştirilecek olan güven oylamasında, hükümetinin 44 milyar avro tasarruf sağlamayı hedefleyen harcama kesintilerinin milletvekillerince onaylanmasını talep edeceğini belirtti.

ACİL TEHLİKE VE ÇÖZÜM GEREKİYOR

Acil bir tehditle karşı karşıya olduklarını dile getiren Bayrou, “Bunu çözmek zorundayız, aksi takdirde geleceğimiz yok” diyerek, güven oylamasının milletvekillerinin bu tehlikenin ciddiyetini kabul edip etmeyeceklerini ve çözüm yolunu destekleyip desteklemeyeceklerini ortaya koyacağını ifade etti.

DEVLETİN GELECEĞİ İÇİN KRİTİK MOMENT

Bayrou, “Bazı anlar vardır ki, sadece hesaplanmış bir risk, daha büyük bir tehlikeden kaçmanızı sağlar. Bu, devletimizin varlığı, ulusumuzun itibarı ve her bir ailenin geleceği için bir meseledir” şeklinde konuştu. Fransa’nın şu an “belirleyici bir an” yaşadığını vurgulayan Bayrou, “Eğer hükümet güven oylamasında çoğunluğu sağlarsa, yoluna devam edecek. Ancak çoğunluğu elde edemezse, hükümet düşecek” dedi.