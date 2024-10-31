Baza Arasında Sıkışan Bebek Öldü

BEBEĞİN SIKIŞMASIYLA İLGİLİ TRAJİK OLAY

Kırıkkale’de meydana gelen üzücü olayda, bir bebek yatak ile baza arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Olay Sanayi Mahallesi 1260 Sokak’ta yaşandı. İlk edinilen bilgilere göre, anne Kübra K., 7 aylık bebeği Y.K.’nin yatak ile bazanın arasında sıkıştığını ve cildinin morardığını tespit etti.

BEBEĞİN KURTARILMASI İÇİN GİRİŞİMLER

Bebeğini sıkıştığı yerden çıkartan anne, durumu hemen 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeğe ilk müdahaleyi yaptı. Ardından Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan 7 aylık bebek, burada yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.