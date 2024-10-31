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Baza Ve Yatak Arasında Sıkışan Bebek Öldü

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ACİL DURUM VE BEBEĞİN SIKISMA OLAYI

Kırıkkale’nin Sanayi Mahallesi’nde ikamet eden Kübra K. isimli kadın, 7 aylık bebeği Y.K.’nin yatak ile bazanın arasına sıkıştığını fark etti. Anne, bebek Y.K.’yi sıkıştığı yerden kurtardıktan sonra durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ VE BEBEĞİN KAYBI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebek Y.K.’ye ilk müdahaleyi yaptı ve ardından Yüksek İhtisas Hastanesine sevk etti. Ancak, hastanede gerçekleştirilen tüm müdahalelere rağmen 7 aylık bebek kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. Olayla ilgili gerekli soruşturma başlatıldı.

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