BazAn Group, Rafineriyi Kapatma Bildirdi

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

İsrail merkezli petrokimya şirketi BAZAN Group, İran tarafından düzenlenen füze saldırısının ardından Hayfa’daki petrol rafinerisinin kapatıldığını bildirdi. Dünkü saldırıda petrol rafinerisi hasar aldı ve büyük bir yangın meydana geldi. Bu olayda 3 kişi yaşamını yitirdi.

ENERJİ SANTRALİNDE ZARAR

Şirket, İran’ın saldırısında rafinerideki enerji santralinin ciddi şekilde zarar gördüğünü belirtti. Bu nedenle rafineri ve bağlı tesislerin tamamen kapatılması kararı alındı. BAZAN Group, tesise elektrik tedarikini yeniden sağlamak için İsrail Elektrik Şirketi ile iş birliği yaptıklarını aktardı.