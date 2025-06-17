Haberler

BazAn Group, Rafineriyi Kapatma Bildirdi

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

İsrail merkezli petrokimya şirketi BAZAN Group, İran tarafından düzenlenen füze saldırısının ardından Hayfa’daki petrol rafinerisinin kapatıldığını bildirdi. Dünkü saldırıda petrol rafinerisi hasar aldı ve büyük bir yangın meydana geldi. Bu olayda 3 kişi yaşamını yitirdi.

ENERJİ SANTRALİNDE ZARAR

Şirket, İran’ın saldırısında rafinerideki enerji santralinin ciddi şekilde zarar gördüğünü belirtti. Bu nedenle rafineri ve bağlı tesislerin tamamen kapatılması kararı alındı. BAZAN Group, tesise elektrik tedarikini yeniden sağlamak için İsrail Elektrik Şirketi ile iş birliği yaptıklarını aktardı.

ÖNEMLİ

Haberler

Elif Şahin Eczacıbaşı VitrA Oynuyor

2025 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta maçları yaklaşırken, A Milli takım oyuncularından Elif Şahin merak ediliyor. Elif Şahin'in yaşı, evlilik durumu ve takım bilgileri araştırılıyor.
Haberler

Bugün Deprem Oldu Mu? Takip Edin

17 Haziran 2025'teki depremlerle ilgili veriler açıklandı. Ülkede küçük ölçekli sarsıntılarla birlikte endişe veren depremler de meydana geliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.