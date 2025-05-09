Bazı Atama ve Görevden Alma Kararları

ATAMA VE GÖREVDEN ALMA KARARLARI YAYIMLANDI

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarıyla ilgili atama ve görevden alma kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yer aldı. Çeşitli kurumlarda yapılan değişikliklerin ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Amasya İl Müdürü Veysel Topkaya görevden alındı. Bu pozisyona Niğde İl Müdürü Hilal Ünal atandı. Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Kayseri İl Müdürlüğüne Arzu Çıngır, Tunceli İl Müdürlüğüne Hüseyin Okan getirildi. Bakanlıkta boş olan Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına ise Orhan Karaaslan atandı.

ÇEVRE BAKANLIĞINDA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. maddesi doğrultusunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Hidayet Uysal görevden alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığında da önemli atamalar yapıldı. Açık bulunan Başmüfettişliğe Hakan Küçükbalcı atanırken, Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Fuat Eker ve Kars İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin görevden alındı.

SAĞLIK BAKANLIĞINDA YENİ ATAMALAR

Sağlık Bakanlığında açık bulunan Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Cihan Kudu atandı. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünde de boş olan Genel Müdür Yardımcılığına Fulya Kahraman Aydoğan’ın ataması gerçekleştirildi.

ADLİ TIP KURUMU’NDA ÖNEMLİ ATAMALAR YAPILDI

Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp Altıncı İhtisas Kurulu Başkanlığına Uzm. Dr. Hasan Ağrıtmış, Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulu Tıbbi Patoloji Üyeliğine Doç. Dr. Ferah Karayel ve Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Ebubekir Çetin atandı. Ayrıca, Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. İbrahim Üzün, Adli Tıp Beşinci İhtisas Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu, Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Nöroloji Üyeliğine Doç. Dr. Ahmet Yıldırım, Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine Prof. Dr. Adem Karbuz, Adli Tıp Sekizinci İhtisas Kurulu Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Üyeliğine ise Prof. Dr. Bahri Teker atandı.