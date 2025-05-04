Bazı Balinalar Ethereum Topluyor, Fakat Zarar

ETH BALINALARI FAALİYETTE

Birkaç balina, Ethereum toplamaya devam ediyor. Bir yatırımcı, 3.029 ETH satın alarak yaklaşık 5,74 milyon dolarlık bir işlem gerçekleştirdi. Ancak fiyatın 1.842 dolara düşmesi nedeniyle şu an yaklaşık 142 bin dolar kayıp yaşadığı görünüyor. 1 Mayıs’ta Lookonchain’in bildirdiğine göre, yalnızca iki saat içinde birçok balina binlerce ETH satın aldı. Bu durum, bazı büyük yatırımcıların kısa vadeli fiyat dalgalanmalarına rağmen uzun vadede Ethereum’a güven duyduğunu gösteriyor.

YÜKSEK SATIŞ BASKISI

Öte yandan, satış baskısının da göz ardı edilemeyecek kadar yüksek olduğu bildiriliyor. 2 Mayıs’ta bir balina, 2.680 ETH’yi Kraken borsasına aktararak yaklaşık 255 bin dolar zarar etti. Aynı gün, başka bir balina yalnızca 10 dakika içerisinde 3.000 ETH’yi Kraken’e göndermiştir. Bu durum, satış niyetinin ne kadar etkili olduğunu ortaya koyuyor. 2015 yılındaki ICO döneminde 76.000 ETH almış olan bir balina, 6.000 ETH satış yaparak 10,92 milyon dolarlık kâr elde etti. Yine 1 Mayıs’ta başka bir balina, 4.000 ETH daha ödünç alarak kısa pozisyonunu toplamda 10.000 ETH’ye ulaştırdı ve bu, yaklaşık 18,4 milyon dolara denk geliyor. Bu tür hamleler, ETH fiyatına aşağı yönlü baskı oluşturan potansiyeli taşıyor.

PİYASA HİSSİYATI VE GELİŞMELER

Balinaların çelişkili hareketleri, karmaşık bir piyasa ortamına işaret ediyor. BeInCrypto’nun verilerine göre, Ethereum fiyatı haftalık bazda yüzde 10 artmış olsa da, son 24 saatte hafif bir düşüşle 1.842 dolarda seyrediyor. Mart 2025’teki 2.500 dolarlık zirveye göre kayda değer bir geri çekilme söz konusu. Olumlu gelişmeler de mevcut. Son 8 haftada yaşanan artışların ardından, geçen hafta Ethereum yatırım ürünlerine 183 milyon dolarlık bir giriş yapıldı. Sadece dün, Ethereum spot ETF’lerine net 6,49 milyon dolar aktarıldı. Bu durum, kurumsal yatırımcıların uzun vadeli ilgisinin sürdüğünü gösteriyor.

BELİRSİZLİK ORTAMINDA YATIRIMCI HİSSETİ

Başka bir taraftan, 10.000 ETH’lik büyük bir kısa pozisyon, yakın dönemde fiyat düşüşü beklentisini artırıyor. Piyasa hissiyatı negatife dönmesi durumunda, bu durum satış baskısını tetikleyebiliyor. Ayrıca sert dalgalanmalar nedeniyle perakende yatırımcılar da belirsizlik yaşıyor ve son 24 saatte ETH işlem hacmi yüzde 10 azaldı. Balinaların zıt yönlü hamleleri, yatırımcıları bir kararsızlık içinde bırakmakta. Büyük ölçekli kısa pozisyonlar, aşırı alım bölgesindeki piyasada daha fazla gerileme yaratabilir. Fakat fırsatlar da mevcut; binlerce ETH toplayan balinalar, Ethereum’un uzun vadeli potansiyeline güvendiklerini açıkça ortaya koyuyor.

GELİŞİM POTANSİYELİ VE RİSKLER

Mayıs 2025 itibarıyla Ethereum ağında kilitlenen toplam değer 52 milyar dolar seviyesine ulaşmış olup, DeFi alanındaki liderliğini sürdürüyor. Analist Merlijn ise Ethereum’un mevcut fiyat yapısının 2020’deki Bitcoin grafiklerine benzediğini belirtiyor. Tarih tekerrür ederse, güçlü bir yükseliş mümkün olabilir. Aynı zamanda, Ethereum bazı geliştiricileri Solana’ya kaptırma riskiyle karşı karşıya. Solana, girişimcilere sağladığı destek ve kullanıcı dostu yapısıyla dikkat çekiyor. Yine de, Ethereum 2.0 güncellemeleri ile Arbitrum ve Optimism gibi ikinci katman çözümlerindeki gelişmeler, ETH’nin uzun vadeli büyümesini destekliyor. Fiyatların nispeten düşük olduğu bu dönem, bazı yatırımcılar için alım yapmak amacıyla fırsat olarak değerlendirilebilir. Ancak balina hareketleri ve teknik sinyaller dikkatle izlenmelidir. Çünkü kısa vadede bir düzeltme riski hala mevcut.