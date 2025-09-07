Bazı Hükümetler, Çalışanların Çok Tatil Yaptığını Söylüyor

Bazı hükümetler, çalışanların fazla tatil yaptığını ifade ediyor ve bu nedenle resmi tatilleri azaltmak istiyor. Bu öneri, söz konusu ülkelerde yoğun bir tartışmaya yol açıyor. Resmi tatilleri kaldırma düşüncesi gündeme geldi. Fransa Başbakanı François Bayrou, geçtiğimiz Temmuz’da ülkenin 11 resmi tatilinden ikisi olan Paskalya Pazartesisi ve Avrupa Zafer Günü’nün (8 Mayıs) kaldırılmasını önerdi. Ancak bu öneri, siyasi yelpazenin birçok kesiminden liderler tarafından eleştirilerek geniş bir tepki aldı. Bayrou, bu adımın Fransa’nın bütçe baskılarını azaltmasına yardımcı olacağını savunuyor. Ancak buna benzer öneriler başka ülkelerde de ortaya çıkıyor. Bu yılın başlarında Slovakya, mali durumunu düzeltmek amacıyla resmi tatillerinden birini kaldırdı. Benzer şekilde Danimarka da 2023 yılında Paskalya tatilini iptal etti, bunun nedeni artan savunma bütçelerini karşılamak için mali alan yaratma ihtiyacıydı.

Ekonomik Üretkenlik ve Resmi Tatiller

Atlantik’in öteki tarafında, ABD Başkanı Donald Trump da bu tartışmaya katıldı. 19 Haziran’da kişisel sosyal medya hesabında “Amerika’da çok fazla çalışılmayan tatil günü var” yazdı ve bunun “milyarlarca dolara mal olduğunu” belirtti. Birçok kişi, bu açıklamanın köleliğin sona ermesini anmak için kutlanan ve Biden yönetimi tarafından resmi tatil ilan edilen “Juneteenth” gününde yapılmasını siyasi bir mesaj olarak yorumladı. Peki, resmi tatil günlerinin daha az olduğu ülkelerin ekonomik açıdan daha üretken olduğunu gösteren bir kanıt var mı? Üretkenlik ile resmi tatiller arasında bir ilişki var mı? İngiliz ekonomik danışmanlık şirketi Cebr’den kıdemli ekonomist Charles Cornes, DW’ye yaptığı değerlendirmede “Bu fikri destekleyecek kanıtlar sınırlı” dedi. Cornes, “Üretkenlik, resmi tatil sayısından ziyade iş gücü verimliliği, sermaye yatırımı, iş gücü becerileri ve teknoloji gibi faktörlere bağlıdır” diye ekliyor. Araştırmalar, tatillerin azaltılmasının gayri safi yurt içi hasılada (GSYİH) çok küçük artışlar sağlayabileceğini gösteriyor. 2021 yılında Lucas Rosso ve Rodrigo Andres Wagner tarafından yapılan bir çalışma, resmi tatillerin GSYİH’nin bazı alt kategorilerinde talebi artırabileceğini ancak resmi tatiller hafta sonuna denk geldiğinde ve telafi edilmediğinde GSYİH’de yalnızca küçük bir artış gözlendiğini ortaya koydu. Ayrıca Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) tarafından yapılan çalışmalar, GSYİH’deki herhangi bir artışın, toplam çalışma günlerindeki artışa kıyasla oransal olarak çok daha düşük olduğunu gösteriyor.

İşçi Refahı ve Uzun Vadeli Etkiler

Bir resmi tatili kaldırmanın, bir hükümet için artan vergi gelirlerine yol açabileceği düşünülse de uzun vadede tatil günlerinin işçi refahını artırdığı ve bunun da üretkenliği olumlu etkileyebileceğine dair karşıt argümanlar mevcut. Washington’daki Ekonomi Politikası Enstitüsü’nde politika ve araştırma analisti Adewale Maye, DW’ye verdiği demeçte, “Daha fazla tatil olmadan işçilerin tükenmişlik riskinin yüksek olduğunu ve bunun da genel olarak işçi refahında bir düşüşe neden olabileceğini gösteren kanıtlar var” dedi. Resmi tatiller ve ücretli izin süreleri, çalışma saatleri üzerine yapılan daha geniş bir tartışmanın parçası. Almanya, İngiltere ve Hollanda, son yıllarda ortalama çalışma saatlerindeki düşüşü tersine çevirerek yavaşlayan ekonomik büyümeyi canlandırmaya çalışan ülkeler arasında bulunuyor. Ancak resmi tatilleri kaldırmak, daha fazla iş gücü katılımını teşvik etmekten ayrı bir konu.

Ücretli İzin Hakları ve Ekonomik Durum

2020’de yapılan bir araştırmaya göre, resmi tatiller ve yasal ücretli izin günleri birleştirildiğinde OECD ülkelerinde işçiler için yılda 30 ila 36 gün arasında ücretli izin hakkı mevcut. Bu konuda ABD’in durumu ayrışıyor. Avusturya (38), Danimarka (36) ve Finlandiya (36) gibi en yüksek kombine tatil gününe sahip ülkeler, ayrıca dünyanın en yüksek kişi başına GSYİH’leri arasında yer alıyor. Ancak ABD, OECD ülkeleri arasında yasal yıllık izin hakkı bulunmayan tek ülke. 11 resmi tatili var, fakat Ekonomi Politika Enstitüsü’nden Adewale Maye’ye göre, perakende, turizm ve ulaşım gibi birçok sektörde çalışanlar bu günlerde de çalışmak zorunda çünkü ücretli izin hakkı güvence altında değil. Maye, ekonomilerine zarar vermeden yasal tatil günleri sağlayan diğer tüm OECD ülkelerini örnek gösteriyor ve “Bu ekonomiler, işçilere dinlenme hakkı tanırken kendileri için iyi bir performans sergiledi” diyor.

Charles Cornes, ABD’nin büyüklüğüne dikkat çekerek, işletmelerden bir gün boyunca kapanmalarını istemenin ekonomik olarak önemli bir olumsuz etki yaratabileceği fikrinin doğru olabileceğini ifade ediyor. Ancak her sektörün farklı olduğunu vurguluyor. Cornes, “Özellikle konaklama ve perakende sektörleri, e-ticaretin büyümesinden dolayı baskı altındaki geleneksel perakendecilere çok ihtiyaç duyulan desteği sağlayarak, faaliyetlerinde bir artış görüyor” diyor. İşçi üretkenliğinin nihayetinde başka faktörlere bağlı olduğunu ve yalnızca çalışılan saatlerin bir meselesi olmadığını belirtiyor; “Örneğin Almanlar daha az saat çalışıp aynı üretim düzeyini bu kısaltılmış saatler içinde sağlıyorsa bu ekonomiye zarar vermez. Aksine, insanların deneyimlere ayırabilecekleri daha fazla boş zamana sahip olması toplumsal ve ekonomik açıdan faydalı olabilir.”