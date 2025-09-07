Bazı Hükümetler, Çalışanların Fazla Tatil Yaptığını İddia Ediyor

RESMİ TATİLLER ÜZERİNDEKİ TARTIŞMALAR

Bazı hükümetler, çalışanların fazla tatil yaptığını savunarak resmi tatilleri azaltmak istiyor. Bu öneri, bu ülkelerde hareketli tartışmalara neden oluyor. Resmi tatilleri kaldırma fikri giderek popüler hale geliyor. Fransa Başbakanı François Bayrou, geçtiğimiz Temmuz ayında ülkenin 11 resmi tatilinden ikisi olan Paskalya Pazartesisi ve Avrupa Zafer Günü’nün (8 Mayıs) kaldırılmasını önerdi. Ancak bu öneri, siyasi spektrumda geniş bir eleştiriyle karşılandı. Bayrou, bu adımın Fransa’nın bütçe yükünü hafifletemeye yardımcı olacağını belirtiyor. Fakat bu öneriyle gündeme gelen tek kişi o değil. Bu yılın başında Slovakya, ekonomik durumunu iyileştirmek amacıyla bir resmi tatilini ortadan kaldırdı. Danimarka ise benzer bir karar alarak 2023’te Paskalya tatilini kaldırdı. Kopenhag’ın gerekçesi, artan savunma bütçelerini karşılamak adına mali alan yaratma ihtiyacıydı.

EKONOMİK ÜRETKENLİK VE RESMİ TATİLLER

Atlantik’in ötesinde, ABD Başkanı Donald Trump da bu tartışmaya katıldı. 19 Haziran’da kişisel sosyal medya hesabında “Amerika’da çok fazla çalışılmayan tatil günü var” ve bunun “milyarlarca dolara mal olduğunu” yazdı. Birçok kişi bu ifadeyi, köleliğin sona ermesini anmak için kutlanan ve Biden yönetimi tarafından resmi tatil ilan edilen “Juneteenth” gününde yaptığı için siyasi bir mesaj olarak değerlendirdi. Peki, resmi tatil günlerinin az olduğu ülkelerin ekonomik olarak daha üretken olduğu düşüncesi ne kadar doğru? Üretkenlik, kesinlikle resmi tatillerle ilintili mi? İngiliz ekonomik danışmanlık şirketi Cebr’den kıdemli ekonomist Charles Cornes, DW’ye yaptığı açıklamada “Bu fikri destekleyecek kanıtlar sınırlı” dedi. “Üretkenlik, resmi tatil sayısından ziyade iş gücü verimliliği, sermaye yatırımı, iş gücü becerileri ve teknoloji gibi unsurlara daha fazla bağlıdır” diye ekledi. Araştırmalar, tatillerin azaltılmasının gayri safi yurt içi hasılada (GSYİH) çok küçük artışlar sağlayabileceğini ortaya koyuyor. 2021 yılında yapılan bir çalışmada, resmi tatillerin GSYİH’nin bazı alt kategorilerinde talebi artırabileceği ancak resmi tatillerin hafta sonuna denk geldiğinde ve telafi edilmediğinde GSYİH’de küçük bir artış yaşandığı kaydedildi. Bunun yanı sıra, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) tarafından yapılan çalışmalar, GSYİH’deki artışın toplam çalışma günlerindeki artışa kıyasla oransal olarak daha küçük olduğunu gösteriyor.

İŞÇİ REFAHI VE ÜRETKENLİK İLİŞKİSİ

Teorik olarak, bir işçinin bir gün izin yapması, o gün üretkenliğinin sıfır olduğu anlamına geliyor. Ayrıca, birçok kişi tatil günlerini uzatmak için izin aldığından, resmi tatillerin öncesi ve sonrasında da işçi üretkenliğinin düştüğü savunuluyor. Bir resmi tatilin kaldırılması, hükümetler için artan vergi gelirlerine yol açsa da uzun vadede tatil günlerinin işçi refahını artırdığı ve bunun da üretkenliği olumlu etkileyebileceğine dair karşı argümanlar mevcut. Washington’daki Ekonomi Politikası Enstitüsü’nde politika analisti Adewale Maye, DW’ye verdiği demeçte, “Daha fazla tatil olmadan işçilerin tükenmişlik riskinin daha yüksek olduğunu ve bunun işçi refahında bir azalma yaratabileceğini gösteren kanıtlar var” dedi. Resmi tatiller ve ücretli izin süreleri üzerine daha geniş bir tartışma da söz konusu. Almanya, İngiltere ve Hollanda, yavaşlayan ekonomik büyümeyi yeniden canlandırmak amacıyla ortalama çalışma saatlerindeki düşüşü tersine çevirmeye çalışan ülkeler arasında yer alıyor.

ÇALIŞMA SAATLERİ VE RESMİ TATİLLER

Resmi tatilleri kaldırmak, daha fazla iş gücü katılımını teşvik etmekten ayrı bir düşünce. Bu tür teşvikler, ulusal tatillerin tamamen kaldırılması fikrinden daha az tepki çekebilir. 2020’de yapılan bir araştırmaya göre, resmi tatiller ve yasal ücretli izin günleri birleştiğinde OECD ülkelerinin çoğunda işçiler için yılda 30 ila 36 gün arasında ücretli izin hakkı bulunuyor. ABD, bu konuda istisna teşkil ediyor. Avusturya (38), Danimarka (36) ve Finlandiya (36) gibi en fazla kombine tatil gününe sahip ülkeler, aynı zamanda en yüksek kişi başına GSYİH’ye sahip ülkeler arasında yer alıyor. Ancak ABD, OECD ülkeleri arasında yasal yıllık izin hakkı bulunmayan tek ülke. 11 resmi tatili var fakat Ekonomi Politika Enstitüsü’nden Adewale Maye, perakende, turizm ve ulaşım gibi birçok sektörde çalışanların bu günlerde de çalıştığını belirtiyor çünkü ücretli izin hakkı güvence altına alınmamış durumda. Maye, ekonomilerine zarar vermeden yasal tatil günleri sunan diğer tüm OECD ülkelerini örnek gösteriyor. “Bu ekonomiler, işçilere dinlenme hakkı tanırken iyi bir performans sergiliyor” diyor. Maye, bunun Başkan Trump’ın “Amerika’da çok fazla çalışılmayan tatil günü var” varsayımına karşı temel argümanlardan biri olduğunu ifade ediyor: “Daha çok çalışmak ABD’de hiçbir zaman sorun olmadı. Önemli olan, tüm işçilerin ve ailelerinin desteklendiğini, güvende ve gelişebileceğini hissettiği bir ekonomi oluşturmak.”

ÜRÜTKENLİĞİ ETKİLEYEN UNSURLAR

Charles Cornes, ABD’nin büyüklüğü dikkate alındığında, işletmelerden bir gün boyunca kapanmalarını istemenin ekonomik olarak olumsuz etkileri olabileceğine dikkat çekiyor. Ancak her sektörün farklı dinamiklere sahip olduğunu vurguluyor. “Özellikle konaklama ve perakende sektörleri, son yıllarda e-ticaretin büyümesinden etkilenen geleneksel perakendecilere destek sağlamaya çalışıyor. Böylece, bu alanlarda faaliyetlerinde bir artış gözleniyor.” Cornes, işçi üretkenliğinin aslında sadece çalışılan saatle ilgili olmadığını ve başka faktörlere de bağlı olduğunu aktarıyor: “Örneğin Almanlar daha az saat çalışıp aynı üretim düzeyini bu kısaltılmış sürelerde sağlıyorsa, bu ekonomiye zarar vermez. Aksine, insanların deneyimlere ayıracakları daha fazla boş zamana sahip olmaları hem toplumsal hem de ekonomik açıdan faydalı olabilir.”