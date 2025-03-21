Bazı İller İçin Eğitime Kar Tatili İlanı

EĞİTİME ARA VERİLEN BÖLGELER

Etkili kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı illerde eğitim-öğretime ara verilmesi kararlaştırıldı. Ordu ilinin çeşitli ilçelerinde kötü hava koşulları sebebiyle yarın eğitime ara verileceği açıklandı. Valilikten gelen bilgiye göre, kentin iç kesimlerinde kar yağışının devam ettiği belirtildi. Aybastı, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan, Kumru ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği aktarılırken, Akkuş, Altınordu, Çamaş, Fatsa, İkizce, Mesudiye, Ünye ve Perşembe ilçelerinde ise bazı okulların tatil edildiği duyuruldu.

YEREL HAVA KOŞULLARI VE EĞİTİM ARA VERME KARARLARI

Yozgat il merkezinde ve 11 ilçede yarın eğitime ara verileceği açıklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan verilere dayanarak il genelinde devam eden kar yağışının yanı sıra don ve buzlanma beklendiği ifade edildi. Bu çerçevede Yozgat merkezi ile Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun ve Yenifakılı ilçelerinde eğitim-öğretime ara verildiği bildirildi. Ayrıca, hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları ve kronik hastalıkları bulunan kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı da belirtildi.

SAMSUN VE GÜMÜŞHANE’DE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Samsun’un 3 ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitim-öğretime ara verileceği bildirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarının devam ettiği ifade edildi. “İlçemizde seyreden olumsuz hava şartları ve beraberinde oluşan buzlanma nedeniyle 21 Mart 2025 Cuma günü tüm kademe ve türlerde 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir.” denildi. Kamuda görev yapan engelli, hamile ve çocukları kreş ya da anaokuluna giden kadın personelin de 1 gün izinli sayılacağı aktarıldı. Gümüşhane’de de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime tam gün ara verilmesi kararlaştırıldı. Valilik açıklamasında, “Kent genelinde etkili olan kar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alındı.” denildi.

SİNOP VE SİVAS’TA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Sinop’ta devam eden buzlanma riski yüzünden bazı köylerde taşımalı eğitime yarın ara verileceği bildirildi. Valilikten gelen yazılı açıklamada, soğuk havanın bir süre daha etkili olmaya devam edeceği açıklandı. Bu nedenle Sazlı, Akbaş, Göller, Türkmen, Tepealtı, Eymir, Ahlatçık, Boyalıca, Tıngır, Oğuzeli ve Kirençukuru köylerinde 21 Mart Cuma günü taşımalı eğitime ara verileceği duyuruldu. Sivas’ın Gürün ve Kangal ilçelerinde de kötü hava koşulları dolayısıyla eğitim-öğretime ara verildi.

NİĞDE’DE TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLDİ

Niğde ilinin Çamardı ilçesinde de olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitim okullarında yarın eğitim-öğretime ara verileceği aktarıldı. Çamardı Kaymakamlığınca yapılan açıklamada, yarın yağışlı hava ve buzlanma beklentisi olduğu kaydedildi. “Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, ilçe geneli resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde 21 Mart’ta bir gün süreyle eğitime ara verildi.” denildi.

KONYA VE KIRŞEHİRLİ OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI

Konya’da da Hadim, Taşkent, Bozkır, Güneysınır ilçelerinde kar yağışı ve yollardaki buzlanma riski nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Karaman ilinin 3 ilçesinde de benzer sebeplerden ötürü eğitim öğretime ara verilmesi kararlaştırıldı. Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının yanı sıra yaşanabilecek buzlanma nedeniyle tüm eğitim kurumlarında 21 Mart’ta eğitime ara verileceği bildirildi. Afşin, Elbistan, Göksun ve Ekinözü ilçelerinde de benzer gerekçelerle okulların tatil edildiği duyuruldu.

TUNCELİ’DE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Kaymakamlık açıklamasında, köylerden taşımalı eğitim yoluyla okullara erişim sağlayan öğrencilerin yarın eğitim göremeyeceği kaydedildi. Ayrıca, engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı vurgulandı.