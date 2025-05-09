Bazı Kanunlar Kabul Edildi, Değişiklikler Yapıldı

TBMM GENEL KURULU’NDAN KABUL EDİLEN YENİ DÜZENLEMELER

TBMM Genel Kurulunda görüşülen Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre, bakanlıklar bünyesine bakan müşaviri atanabilecek. Bakan müşavirleri, doğrudan bakanın denetiminde çalışacak ve bakanın görev süresiyle sınırlı olarak görev yapacaklar.

BİLİMSEL VE UZMAN PERSONEL ÇALIŞTIRMASI

Bakanlıklar ve diğer kamu kuruluşlarının yapısına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde belirtilmesi durumunda, kurumların görev alanlarına dair konularda çalıştırmak üzere uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilebilecek. Ayrıca, Askeri Yüksek İdari Mahkemesi’nin emekliye ayrılan askeri hakim sınıfındaki başkan, başsavcı, daire başkanı ve üyelerinin sağlık giderleri, Danıştay bütçesinden karşılanacak.

CEZALARA YENİ DÜZENLEMELER

Savunma Sanayi Başkanı ve yardımcıları ile müsteşar ve müsteşar yardımcılarına yapılan ödemelerde vergi ve diğer kesintilere tabi olunmayacak. Ayrıca, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan asılsız çağrılara ilişkin cezalar artırılıyor. Buna göre, Acil Çağrı Merkezini meşgul eden ve görevlilerle iletişime geçen ya da ısrarla çağrı bırakan kişilere, il valileri tarafından verilen 250 liralık idari para cezası, 1500 liraya yükselebilecek. Eğer bu çağrının asılsız olduğu olay yerine giden ekiplerce tutanakla tespit edilirse, kişiye 15 bin lira idari para cezası verilecek. Bu fiillerin bir yıl içinde tekrarı durumunda ise idari para cezası iki katı olarak uygulanacak.