Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıldı

KANUN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

Bazı kanunlarda ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) değişiklik yapmayı öngören kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda onaylandı. Teklif, Anayasa Mahkemesinin iptali doğrultusunda bazı kanunlarda ve 660 sayılı KHK’de revizyonlar içeriyor.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NIN ROLÜ

Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’da yapılan güncelleme ile Din İşleri Yüksek Kurulu, resmi kurumlardan gelen dini yayın inceleme taleplerini değerlendirerek ilgili mütalaaları sağlayacak. Kurul, namaz vakitleri ve dini günleri belirlemek için işbirliği içerisinde gerekli çalışmaları yerine getirecek. Ayrıca, Kur’an-ı Kerim meallerini Başkanlık ile diğer kamu kurumları veya özel kuruluşların taleplerine göre inceleyecek. İnceleme sonucunda, Kurul tarafından sakıncalı bulunan meallerin basım ve yayımına son verme ve dağıtılanların toplatılmasına karar verilecek. İnternet üzerinden yapılan yayınlarla ilgili olarak ise, Başkanlığın talebi üzerine içerik çıkarılacak veya erişim engellenecek. Bu kararlarla ilgili itirazlar iki hafta içinde gerçekleştirilebilecek.

MUSHAFLAR ÜZERİNDEKİ DÜZENLEMELER

Yapılan teklifler doğrultusunda, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu’nun yapısı değişiyor. Kurul, bir başkan ve 12 üyeden oluşacak. Onay ve mühür taşımayan mushaflar, cüzler ve diğer Kur’an yayınlarının basım ve yayımına izin verilmeyecek. Onaysız olarak yayımlanan eserlerle ilgili de yine basım ve yayımın durdurulmasına karar verilecek.

DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN GÖREVLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olarak Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, yurtlar, eğitim kurumları ve benzeri yerlerde manevi danışmanlık hizmetleri sunacak. Genel Müdürlük, toplumun din konusunda bilgilendirilmesi amacıyla çeşitli medya araçlarını kullanarak eğitim verecek. Ayrıca, destek ihtiyacı olan kesimlere yönelik manevi danışmanlık faaliyetleri de yürütülecek. Genel Müdürlük, kurban organizasyonlarını denetlemekle de sorumlu olacak ve yeni yerler açacak.

Hac ve umre hizmetlerinin yönetimi, teklif doğrultusunda yeniden düzenleniyor. Hac mevsimi sona erdiğinde, tüm işlemler Başkanlık ve Cumhurbaşkanlığı tarafından görevlendirilecek denetim elemanları tarafından denetlenecek. Hac ve umre hesaplarının yönetimi ve yürütme süreçleri de Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenecek. Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı yurt dışındaki teşkilatında din alanında yetkin kişilerden faydalanarak çeşitli çalışmaları destekleyecek.

SINAV ÜCRETLERİ DÜZENLEMESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yapacağı sınavlarda, görevlendirilen personele sınav ücreti ödenecek. Bu ücretler, belirlenen gösterge rakamlarına dayalı olarak hesaplanacak. Sınavlarda aynı kişi, bir bütçe yılı içerisinde en fazla 10 defa görev alabilecek ve her defasında günlük ücret verilecek. Harcırah Kanunu hükümlerine göre, başka bir ücret ödenmeyecek. (Sürecek)