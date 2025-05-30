Bazı Kullanıcılar X’e Giriş Yapamıyor. Erişim Sorunu Sıkça Cevaplanıyor. X Rağbet Gören Konular Arasında. Twitter Destek Sayfasına Bakın. Yavaşlık, Teknik Sorunları İşaret Ediyor. X’e Girmekte Zorluk Yaşıyorsunuz.

KULLANICILARIN EŞ ZAMANLI SORUNLARI

Bazı kullanıcılar X platformuna erişim sağlarken, diğerleri “gönderi yüklenemedi” hatasıyla karşılaşıyor. Bu durum, “X çöktü mü?” sorusunun önemini artırıyor. Özellikle mobil uygulamalarda yaşanan yavaşlamalar, platformda bir teknik sorunun yaşandığını düşündürüyor. “X çöktü mü?” sorusu, gece saatlerinden itibaren Google’da en çok aratılan konular arasında yer aldı. Peki, X platformuna erişim sağlanabiliyor mu? 30 Mayıs 2025 Cuma gecesi itibarıyla başlayan erişim sorunu, kullanıcıların X uygulamasına giriş yapamamasına neden oldu. Kullanıcılar gönderi paylaşamıyor, etkileşimde bulunamıyor ve akışlarını güncelleyemiyor. Kullanıcı raporları, X platformunda bazı sorunların olduğunu işaret ediyor.

ÇÖZÜM YOLLARI

Twitter bağlantı sorunlarına karşı uygulayabileceğiniz etkili çözüm yolları şunlardır:

1. İnternet Bağlantınızı Kontrol Edin: Öncelikle internet bağlantınızın sağlam olup olmadığını kontrol edin. Diğer web sitelerine veya uygulamalara erişim sağlayabiliyorsanız, sorun muhtemelen yalnızca Twitter’a özgü olabilir.

2. Twitter’ın Resmi Durum Sayfasını Kontrol Edin: Twitter’ın resmi durum sayfasını ziyaret ederek, platformda genel bir sorun olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Eğer Twitter’da geniş çaplı bir erişim problemi varsa, bu durum resmi sayfada duyurulacaktır.

3. Tarayıcı veya Uygulama Güncellemelerini Yapın: Twitter’ı tarayıcı üzerinden kullanıyorsanız, tarayıcınızın en güncel sürümde olduğundan emin olun. Mobil uygulama kullanıcıları ise uygulamalarını güncelleyerek en son sürümü yüklemelidir.

4. DNS Ayarlarını Değiştirin: Bağlantı sorunlarını gidermek için DNS (Domain Name System) ayarlarınızı değiştirmeniz faydalı olabilir. Bu değişiklikler için cihazınızın ayarlar menüsünü kullanabilirsiniz.

5. VPN veya Proxy Kullanın: Eğer bölgesel erişim engeli nedeniyle Twitter’a bağlanamıyorsanız, bir VPN veya proxy kullanarak farklı bir coğrafi konumdan erişim sağlamayı deneyebilirsiniz.

6. Tarayıcı Çerezlerini Temizleyin: Tarayıcı çerezlerini temizlemek, geçmiş verilerin sıfırlanmasına yardımcı olabilir ve Twitter’a erişim sorunlarını çözebilir.

7. Farklı Bir Cihaz veya Tarayıcı Kullanın: Eğer sorun kullandığınız tarayıcıya özgüyse, başka bir tarayıcı deneyebilirsiniz. Benzer şekilde, sorun cihaza özgü olabilir; bu durumda farklı bir cihazdan Twitter’a erişmeyi deneyin.

SON DURUM

Twitter’a neden ulaşılamadığı ya da sorunların neden kaynaklandığını öğrenmek adına yukarıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz. Eğer sorun hâlâ devam ediyorsa, Twitter destek sayfasını ziyaret ederek yardım alabilirsiniz. Son 24 saat içinde Twitter’da meydana gelen kesintilerin detayları aşağıda belirtilmektedir: