Bazı özel okullar hakkında soruşturma açıldı

Rekabet Kurumu, İstanbul ve Ankara merkezli faaliyet gösteren bazı özel okullar hakkında soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, İstanbul’da faaliyet gösteren Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi, Özel Saint Benoît Fransız Lisesi, Özel Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi, Özel Saint Michel Fransız Lisesi ve Özel Sainte Pulchérie Fransız Lisesi hakkında, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırmayı karara bağladı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 10.11.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi, Özel Saint Benoît Fransız Lisesi, Özel Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi, Özel Saint Michel Fransız Lisesi ve Özel Sainte Pulchérie Fransız Lisesi hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

İstanbul ve Ankara illerinde faaliyet gösteren ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki özel okullar ve Türkiye Özel Okullar Derneği hakkında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 23.11.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla Ankara merkezli olarak faaliyet gösteren;

1. ABC Koleji Spor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi,

2. Aydın Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri İnş. Tic. ve San. AŞ,

3. Çözüm Dergisi Yay. Tic. Ltd. Şti.,

4. ESS Eğitim Hizmetleri AŞ,

5. Maya-Gen Eğitim Yayıncılık Bilgisayar İnş. Gıda Turizm Tic. Ltd. Şti.,

6. Özel Arı Eğitim ve Öğretim San. Tic. AŞ,

7. Sınav Basın Yayın Dağıtım Org. San. ve Tic. AŞ,

8. Yükselen Koleji Eğitim AŞ

hakkında soruşturma açılmasına, 22-52/776-M(1) sayı ile karar verdi.