Bazlama Şenliği Eğlenceli Geçti

ŞENLİK COŞKUSU DORUKTA

Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki Amanos Dağları eteklerinde bulunan Yağızlar İlkokulu’nda gerçekleştirilen “Bazlama Şenliği”, öğrenciler, öğretmenler ve velilerin katılımıyla oldukça keyifli bir şekilde kutlandı. Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin ve Şube Müdürleri Ahmet Karabulut ile Muhammet Polat da katılım gösterdi.

GELENEKSEL LEZZETLER VE EĞLENCELİ ANLAR

Öğrenciler, bu etkinlikte sadece bazlama ikramlarıyla değil, aynı zamanda pamuk şekerler ve palyaço gösterileriyle de keyifli dakikalar yaşadı. Velilerin katkılarıyla düzenlenen şenlik, öğrencilere hem yerel lezzetlerle tanışma fırsatı sundu hem de sosyal yönden etkili bir gün geçirmelerine olanak tanıdı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, bu organizasyonda görev alan öğretmenlere, velilere ve tüm katılımcılara teşekkür etti.