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BBaşkan SAdalı: “Eksik noktamız var, transfer yapacağız.”

TRANSFERE YÖNELİK PLANLAR

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, mevcut kadrolarında eksiklikler bulunduğunu belirtiyor. “Eksik olduğumuz noktalar var. En iyisi neyse onu alıp geleceğiz” sözleriyle, takımın ihtiyaçları doğrultusunda hareket edeceklerini ifade ediyor.

HEDEFLEDİKLERİ MEVKİLER

Adalı, transfer planlarının odaklandığı mevkileri de belirtiyor. Santrfor, defansif orta saha ve sol açıktaki transferlerin üzerinde yoğunlaşmayı düşündüklerini aktararak, bu alanlarda çok iyi oyuncular almayı hedefliyor.

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