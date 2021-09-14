BBC duyurdu: Taliban 20 sivili öldürdü

Amerika Birleşik Devletleri’nin ülkeden çekilmesi sonrası yönetime geçen Taliban ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.

Geçen ay, Afganistan’ın başkenti Kabil’i ele geçiren Taliban, intikam almaya çalışmayacağını açıklamış, halkı hayatlarına devam etmeye çağırmıştı. Ancak, STK’lar tarafından yayınlanan raporlar ve uluslararası basına yansıyan görüntüler bu durumun gerçekleşmediğini ve Taliban’ın yargısız infazlarda bulunduğunu gösteriyor. Görgü tanıkları, Taliban üyelerinin, muhaliflerin kalesi Pençşir vadisini ele geçirken en az 20 sivili öldürdüğü ve işkence yaptığını açıkladı. Aynı zamanda vilayette iletişimin kesildiği belirtilirken, bölgede açlık ve kıtlık uyarısı yapıldı.

BBC’nin haberine göre, Taliban ile muhalif güçler arasında çatışmaların yaşandığı Afganistan’ın Pençşir Vadisi’nde en az 20 sivil öldürüldü. Haber alınmasının engellenmesi için ayrıca Pençşir’de iletişim kesildi.

Paylaşılan görüntülerde, askeri teçhizat giyen bir adamın, Taliban üyeleriyle çevrili olduğu ve silah seslerinden sonra yere yığıldığı görülüyor. Bununla birlikte öldürülen adamın ordu mensubu olup olmadığı belli değil. Videodaki bir görgü tanığı ise ölen kişinin sivil olduğu konusunda ısrar etti.

BBC, Pençşir’de bu tür en az 20 ölümün gerçekleştiğini tespit ettiğini açıkladı. Buna göre kurbanlardan biri, Abdül Sami adında bir dükkan sahibi ve iki çocuk babasıydı. Yerel kaynaklar, Taliban ilerlediğinde adamın kaçmadığını ve “Ben sadece fakir bir dükkan sahibiyim ve savaşla hiçbir ilgim yok” dediğini söyledi.

İKİ GÜN SONRA CESEDİ EVİNİN YAKININA ATILDI

Ancak, Sami direniş savaşçılarına sim kart satmakla suçlanarak tutuklandı. Günler sonra cesedi evinin yakınına atıldı. Cesedini gören görgü tanıkları, işkence belirtileri gösterdiğini söyledi.

UZUN ZAMAN BOYUNCA DİRENİŞİN KALESİ OLDU

Bununla birlikte, Taliban geçen ay Afganistan’da iktidara geldiğinde, sadece Pençşir direndi. Pençşir Vadisi uzun zamandır Afganistan’daki direnişin odak noktası oldu. Muhalif komutan Ahmed Şah Mesud komutasındaki bölge, hem Sovyet güçlerini hem de Taliban’ı püskürttü.Çünkü, vadiyi çevreleyen dağ zirveleri, bölgeye girmeyi güçleştirdi.

TALİBAN GEÇEN HAFTA PENÇŞİR’DE ZAFER İLAN ETTİ

Mesud’un oğlu Ahmed, Afganistan’ın kontrolünü ikinci kez ele geçirdiklerinde Taliban’a karşı direnişe öncülük etti. Ancak geçen hafta Taliban üyeleri, savaşçılarının bayraklarını kaldırdığı görüntüleri yayınlayarak zafer ilan etti. Direniş güçleri ise Ahmed Mesud’un Taliban’a karşı “ulusal ayaklanma” çağrısı yapmasıyla birlikte savaşmaya devam etme sözü verdi.

TALİBAN SÖZÜNÜ TUTTU MU?

Şimdi dikkatler, Afganistan’ın başka yerlerinde olduğu gibi Pençşir’de de Taliban’ın yeniden görevde olduğu sırada ne olacağına çevrildi. Taliban vadiye girdiğinde, sakinleri normal şekilde hayata devam etmeye teşvik ettiler. Taliban sözcüsü Malavi Abdullah Rahamani, “Dışarı çıkıp günlük aktivitelerini yapmalılar. Esnaf dükkânına, çiftçi çiftliğine gidebilir. Biz onları, canlarını ve ailelerini korumak için buradayz” açıklamasını yaptı.

GIDA VE İLAÇ KITLIĞI UYARISI YAPILDI

Ancak, bölgede çekilen fotoğraf ve videolar bir zamanlar meşgul olan pazar yerlerinin terk edildiğini gösteriyor. İnsanlar vadinin sarp zirvelerinin altında oluşan uzun araç kuyruklarıyla kaçmaya çalışıyor. Ayrıca vilayette gıda ve ilaç kıtlığı konusunda uyarılar yapıldı.

Diğer taraftan Taliban sivilleri hedef aldığını yalanladı. Ancak, Hazara azınlığına mensup kişilerin katledildiği ve bir polis memurunun öldürüldüğüne dair haberlerin ardından bu, sahadaki gerçeğin, Taliban’ın intikam saldırıları olmayacağına dair vaatlerinden farklı olduğunun bir başka işareti.

“YARGISIZ İNFAZLARI BELGELEDİK”

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden Patricia Grossman, “Bu tür raporlar, Afganistan’da zaten kanıtladığımız durumu gösteriyor. Taliban, Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Kabil’e doğru ilerlerken, benzer raporlar aldık ve eski güvenlik personelinin, eski hükümet üyelerinin ve sivillerin intikam cinayetlerindeki yargısız infazlarını belgeleyebildik. Pençşir’deki durum da aşağı yukarı aynı görünüyor” diye konuştu.