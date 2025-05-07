BBP Başkanı Destici: “Konumumuz Pakistan’ın Yanıdır”

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ GENEL BAŞKANI DESTİCİ’NİN AÇIKLAMALARI

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Hindistan’ın Pakistan’a yaptığı saldırıya dair, “Pakistan bizim hem kardeş hem de dost ülkemizdir. Dolayısıyla da Pakistan’ı kim hedef alırsa, Pakistan’a kim kötülük etmeye çalışırsa, Pakistan’la kim savaşmaya kalkarsa bizi karşısında bulur ve bizim yerimiz net bir şekilde Pakistan’ın yanıdır” şeklinde ifadelerde bulundu. Destici, partisinin genel merkezinde gerçekleşen haftalık olağan basın toplantısında terörle mücadele, Hindistan-Pakistan gerilimi ve Özgür Özel’e yönelik saldırı konularında değerlendirmelerde bulundu.

TERÖRLE MÜCADELE VE ŞEHİTLER

Türkiye’nin terörle mücadelesinin devam ettiğini ve bu süreçte şehitler verdiğini belirten Destici, Pençe Operasyonları sırasında hayatını kaybeden İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen için başsağlığı diledi. Ayrıca, kamuoyunun dikkatinin farklı bir cenaze törenine çekildiğini belirten Destici, bazı ifadelerin gerçekleri yansıtmadığını ve bunların Türk milletinin acılarını göz ardı etmeye yetmeyeceğini vurguladı. Şehit babası ve kızının yaşadığı üzücü durumları örnek göstererek, terörle müzakere edilemeyeceğini, ancak kökünü kazıyarak mücadele edilmesi gerektiğini dile getirdi.

PAKİSTAN’A DESTEK VURGUSU

Destici, Hindistan’ın Pakistan’a yönelik saldırıları üzerine, “Pakistan, ABD, Çin, Rusya ve AB arasında yaşanan gerilimler nedeniyle kurban edilmektedir” dedi. Türkiye’nin Pakistan’a özel bir hassasiyeti olduğunu kaydeden Destici, “Pakistan’ı Müslüman olması sebebiyle feda edilebilir bir hedef haline getirmektedir. Amerika Birleşik Devletleri ve Batı, bu durumu dikkate alarak Pakistan’ı desteklememiz için yeterli bir sebep sunmaktadır” ifadelerini kullandı. Daha önce yaşanan hadiselerde hukukun ve insan haklarının yok sayıldığına dikkat çekti.

ÖZGÜR ÖZEL’E YAPILAN SALDIRIYI KINIYOR

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırıyı tekrar kınayan Destici, “Bu saldırıyı sadece CHP Genel Başkanı’na değil, siyasete yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz” dedi. Saldırının ardından Özel ile yaptığı telefon görüşmesine de değinen Destici, saldırganın hak ettiği cezayı almasının önemini vurguladı. Ceza sistemindeki eksikliklere dikkat çeken Destici, tahliyesiz müebbet ve idam cezasının geri getirilmesinin gerektiğini belirtti.

Destici, daha sonra Yeniden Refah Partisi Kırşehir İl Teşkilatı’ndan Büyük Birlik Partisi’ne geçen 1,200 üyeye rozetlerini takarak konuşmasını tamamladı.