BBP Başkanı Destici: “Ortaklarımızdan Şüphemiz Yok”

DESTİCİ’NİN AÇIKLAMALARI

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, “Devletimizin Türkiye’de terörü yok etmek ve ülke gündeminden çıkarmak niyetiyle attığı adım istismar edilirse bunun karşılığının çok ağır ve yok edici olması için elimizden ne gelirse yapacağız. Bir kez daha söylüyorum. Bizim Cumhur İttifakı ortaklarımızın niyetinden ya da abdestinden şüphemiz yoktur. Bizim güvensizliğimiz karşımızdakileredir, muhataplarımızadır” dedi. Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin terörle mücadele konusundaki kararlılığını vurguladı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Destici, Rusya-Ukrayna savaşında ateşkese yönelik İstanbul’da olacak toplantıya dikkati çekerek, Türkiye’nin bu süreçte tarafsız bir duruş sergilediğini belirtti. “Türkiye savaşın başından beri Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın tarafı olmadığını ve dengeli politika yürüttüğünü kaydetti. Amerikalıların Ukrayna’nın nadir elementlerine dair anlaşmalar yaptığını ifade eden Destici, “Şimdi bu barış görüşmesinin hem Ukrayna hem Rusya hem de bizim ülkemiz açısından hayırlı olmasını niyaz ediyoruz” şeklinde konuştu.

PKK İLE MÜCADELENİN SONUCU

Destici, PKK terör örgütü ile 40 yılı aşkın süredir mücadele verildiğini aktararak, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanlı ve hain terör örgütüne karşı yılmaz bir mücadele vermiş ve bu mücadelesini de zaferle sonuçlandırmıştır. Bu zafer mücadele yoluyla elde edilmiştir” dedi. Destici, teröristlerin Türkiye sınırları içinde kalmadığını, ya Suriye ya da Irak’a kaçtıklarını açıkladı. “Gelinen noktada terör örgütü, silahları bırakma ve kendini feshetme zorunluluğu hissetmiştir” ifadesini kullandı.

PKK’NIN STRATEJİK MANEVRALARI

Destici, terör örgütü PKK’nın silah bırakacağı ve feshedeceği yönündeki açıklamaların yanıltıcı olduğuna dikkat çekti. “Terör örgütü topyekun silah bırakmıyor. Bu gerçeği görmemezlikten gelemeyiz. Örgüt, silahlı mücadelenin geldiği çıkmazı görerek devletimiz karşısında diz çökmüş durumda,” dedi. Destici, bu dönüşümün bir çözüm olmadığını ve bölücü zihniyetin milletin birliği için tehdit oluşturduğunu vurguladı.

DEVLETİN ÜLKESİNE SAHİP ÇIKMA KARARLILIĞI

Son olarak, Destici, Türkiye’nin bütünlüğünü sarsacak hiçbir girişimin kabul edilmeyeceğini belirterek, “Devletimizin Türkiye’de terörü yok etmek ve ülke gündeminden çıkarmak niyetiyle attığı adım istismar edilirse bunun karşılığının çok ağır ve yok edici olması için elimizden ne gelirse yapacağız” diye konuştu. Ülkedeki güvenlik sorunlarına karşı kararlılık vurgulayan Destici, geçmişteki suistimalleri unutmayacaklarının altını çizdi.