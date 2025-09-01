Bbp Başkanı Destici, Sert Tepki Gösterdi

DESTİCİ’NDEN SERT TEPKİ

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Terörsüz Türkiye” sürecine yönelik ortaya atılan tartışmalara kesin bir karşılık verdi. Parti üyelerinin katıldığı Kartal ilçe kongresinde konuşan Destici, isim vermeden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ı hedef alarak “Türkiye’de Meclis başkanlığı yapmış, başbakanlık yapmış insanlar terör örgütüyle aynı şeyi söylüyorlar” şeklinde ifadeler kullandı.

AHMET DAVUTOĞLU’NUN TARTIŞMALI ÖNERİSİ

Ahmet Davutoğlu, “Terörsüz Türkiye” süreciyle ilgili tartışma yaratacak bir öneride bulunmuştu. Davutoğlu, “Suça bulaşmamış, Türkiye Cumhuriyeti’nin adli kayıtlarında bir suç işlediği görülmeyen kişilerin ülkeye geri dönüşünü temin etmek üzere bir yasal düzenleme gerekli” demişti.

ARINÇ’TAN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VURGUSU

Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda bulunarak değerlendirme yapan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, “AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamalıyız. İfade özgürlüğünün güçlendirilmesi gerekiyor. Adil bir infaz düzenlemesi yapılmalı. Umut Hakkı uygulanmalı, genel af zaruri ihtiyaçtır. KHK’yla ihraç edilenler büyük ızdırap yaşıyor. Beraat edenler görevini yapamıyor. Hukuk içinde kalmak şartıyla yeni düzenlemeler yapılmalı. Sağa sola bakılmamalı, komisyon bu adımları cesaretle atmalı” ifadelerini aktarmıştı.