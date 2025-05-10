Bbp Genel Başkanı, Terör Örgütü Silah Bırakmalı

TERÖRLE MÜCADELEDE GÖRÜŞLERİ

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, terör örgütünün koşulsuz silah bırakmasının ve devlete teslim olmasının kimseyi rahatsız etmeyeceğini ifade ederek, “Bu silah bırakma işi sadece PKK’yla sınırlı kalmamalıdır.” dedi. Destici, partisinin Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Konferans Salonu’nda düzenlediği İç Anadolu Çalıştayı kapsamında yaptığı konuşmada, bu tür programların her ay farklı bölgelerde gerçekleştirileceğini belirtti. Yıl sonunda 7 bölgede çalıştayların tamamlanacağını da ekledi.

GAZZE’DEKİ DURUM VE İNSAN KAYIPLARI

Destici, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının devam ettiğini hatırlatarak, 7 Ekim 2023’ten bu yana kadın, çocuk ve yaşlılar da dahil olmak üzere 50 binden fazla Gazzeli’nin hayatını kaybettiğini vurguladı. Gazze’nin sadece bir kara parçası olmadığını dile getiren Destici, “Gazze, kadim, Müslüman vatanlarından biridir. Yüzyıllarca Osmanlı idaresinde huzur ve barış içinde yaşamıştır. İnşallah o günlere geri dönecektir.” diye konuştu.

HİNDİSTAN-PAKİSTAN GERİLİMİ

Destici, Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilime dair, küresel bir yapının etkili olduğunu düşündüğünü belirtti. Taraflarının net olduğunu söyleyen Destici, “Hindistan Hükümeti’nin, o pervasız generalinin yaptığı açıklamalar bizi korkutmaz. Biz her şart ve durumda kardeş Pakistan’ın yanındayız.” dedi. Bu durumun, hem tarihi bir sorumluluk hem milli bir görev, hem de İslami bir ödev olduğunu vurguladı.

TERÖRÜN KÖKÜ KAZINMALI

“Her zaman terörsüz bir Türkiye istiyoruz.” diyen Destici, terör örgütünün koşulsuz silah bırakması durumunda rahatsızlık duyulmayacağını belirtti. Ancak bu silah bırakma olayının yalnızca PKK ile sınırlı kalmaması gerektiğini ifade etti. “PKK, PYD, YPG, PJAK, KCK gibi unsurların varlığını sürdürdüğü sürece PKK silah bırakmış sayılmaz.” diyen Destici, tüm bu örgütlerin silah bırakma kararı alması gerektiğini vurguladı.