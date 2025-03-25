Bbp, Muhsin Yazıcıoğlu İçin Mevlit Okuttu

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ, MUHSİN YAZICIOĞLU İÇİN MEVLİT OKUTTU

Büyük Birlik Partisi (BBP), eski lideri merhum Muhsin Yazıcıoğlu, İhlas Haber Ajansı muhabiri İsmail Güneş ve beraberindekiler için Kars’ta il teşkilatı tarafından mevlit okuttu ve lokma dağıttı. 25 Mart 2009 tarihinde yaşanan helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden Yazıcıoğlu için Sultan Alparslan Kulliyesi’nde düzenlenen Mevlit-i Şerif’in ardından lokma ikramı gerçekleştirildi.

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ KARS İL BAŞKANI’NIN AÇIKLAMALARI

BBP Kars İl Başkanı Tuncay Ertem, bu etkinliğin nedenini belirterek, “Bugün burada toplanmamızın sebebi 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş ilimizin içerisinde bulunan o zamanki adıyla keş dağı, şimdiki adıyla Muhsin dağında hain FETÖ/PKK terör örgütü tarafından şehit edilen şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu ve yanında bulunan arkadaşlarının şehadetinden dolayı mevlit okutmak ve lokma dağıtmak için burada bir araya geldik” dedi. Başkan Ertem, Yazıcıoğlu’nu ve arkadaşlarını rahmetle andıklarını ifade etti.

“ŞEHİT LİDERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUZ”

Ertem, konuşmasında, “Her daim dik durup, doğru yürüyen doğruyu ve İslam’ın emirlerini kendine görev bilen şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının rahmetle anıyoruz. Şükürler olsun ki, ‘bizim bir saniyesine bile hükmedemediğimiz bir dünyada fırıldak olmaya gerek yok’ diyebilen ya da ‘Bize barajı geçmek değil, bize sıratı geçmek lazım’ düsturuyla maneviyatı ön plana çıkaran bir lidere sahip olduğumuz için kendimizi şanslı hissediyoruz” şeklinde ifadeler kullandı.

ERTEK’tEN ŞEHİTLERE DUALAR

Başkan Ertem, “Muhsin dağında şehit olan Muhsin Yazıcıoğlu, Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, İsmail Güneş ve Kaya İstektepe’yi rahmetle ve minnetle anıyor. Onların nezdinde tüm şehitlerimize vatan uğruna, İslam uğruna, devlet uğruna şehit olan tüm şehitlerimize el Fatiha diyorum” dedi. Etkinlik sonrasında cami çıkışında cemaate lokma dağıtımına geçildi ve program sona erdi.