Bbp Ve Saadet Partisi Liderleri Buluştu

BBP VE SADET PARTİSİ ARASINDAKİ GÖRÜŞME

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile bir araya geldi. Destici, parti genel merkezinde Arıkan’ı misafir etti. İki lider, buluşmanın ardından basına açıklamalarda bulundu. Destici, Arıkan ile gerçekleştirdikleri dostane sohbetin içinde Türkiye’nin mevcut önemli gündem maddelerini, Gazze ve Filistin gibi Türk ve İslam coğrafyasındaki mazlum milletlerin durumunu ele aldıklarını ifade etti. Ayrıca, Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilim ve olası savaş adımlarını da değerlendirildi.

GEÇMİŞTEKİ İLETİŞİME VURGU

Destici, geçmişten günümüze, Saadet Partisi ve Refah Partisi ile Milli Görüş geleneği çerçevesinde her zaman güçlü bir iletişim içinde olduklarını belirtti. “Hassasiyetlerimiz azami ölçüde ortaktır. Bu durumu bir kez daha gördük.” diyen Destici, Arıkan ve beraberindeki heyete teşekkürlerini iletti. Ayrıca, hem vatandaşların hem de kendilerinin Cuma gününü tebrik etti.

ORTAK ENDİŞELER VE YAPILMASI GEREKENLER

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da, Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışmayı ve İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını kaygıyla izlediklerini vurguladı. Gazze konusunda İslam coğrafyasının daha fazla inisiyatif alması gerektiğini belirten Arıkan, “Trump’ın Gazze’yi insansızlaştırma projesine karşı ortak çalışmalarla durdurulabileceğini müzakere ettik.” şeklinde ifade etti.

TARİHİ DESTEKLERİ ANMA

Arıkan, geçmişteki iş birliğinin önemine dikkat çekerek, “Büyük Birlik Partisi’nin Saadet Partisi için özel bir yeri var. 1996-97 yıllarında Refah Yolu Hükümeti döneminde aldığımız kıymetli destekleri unutmamak gerekir.” dedi. Özellikle, o dönem Mehmetçik’in El Halil’e giderek İsrail’in gerçekleştirdiği katliamları durdurmasının, Filistinlilerin rahat bir nefes almasına katkı sağladığını belirtti. Ayrıca, bu iş birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez denk bütçe yapmanın başarısına da sahip olduklarını hatırlattı.