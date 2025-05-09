Bbp Ve Saadet Partisi Ortak Vizyon Paylaştı

GÖRÜŞMEDEKİ TEMEL KONULAR

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ı parti genel merkezinde ağırladı. İki lider, gerçekleştirilen görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Destici, Arıkan ile dostane bir sohbet ettiklerini belirterek, “Bu sohbetin içerisinde hem Türkiye’nin şu anda içinden geçtiği önemli gündem maddelerini kısa kısa da olsa değerlendirme fırsatı bulduk. Bunun yanı sıra Gazze, Filistin başta olmak üzere Türk ve İslam coğrafyasındaki mazlum milletlerin, mazlum kardeşlerimizin durumlarını da değerlendirdik. Pakistan-Hindistan arasındaki gerilim ve savaş sayılabilecek adımların atılması, bu süreci de değerlendirdik” ifadelerini kullandı. Destici, Saadet Partisi ile BBP’nin Doğu Türkistan ve Filistin’deki olaylarda benzer görüşlere sahip olduklarını vurguladı.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İLETİŞİM

Destici, geçmişten bu yana Saadet Partisi ile Milli Görüş geleneği çerçevesinde yakın bir iletişim içinde olduklarını dile getirerek, “Çünkü hassasiyetlerimiz azami ölçüde ortaktır. Onun için bugün bunu bir kere daha gördük ve ben ziyaretleri için tekrar Sayın Genel Başkan’a, kıymetli Genel Başkan’a ve değerli heyetine bir kere daha teşekkür ediyorum” diye konuştu. Ayrıca, hem medya mensuplarının hem de vatandaşların cumalarını tebrik ettiğini de ekledi.

ORTAK GÖRÜŞLERİ VURGULADILAR

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise Hindistan ve Pakistan arasındaki gerginlik ile İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına dair ortak görüşe sahip olduklarını kaydetti. Arıkan, “300 milyon Müslüman’ın yaşadığı, dünyada en fazla Müslüman nüfusun olduğu ülkelerden biri olan Hindistan ile Pakistan arasındaki savaşı kaygıyla takip ettiğimizi müzakere ettik. Yine Gazze konusunda hem İslam coğrafyasının hem de bizlerin daha fazla işler yapması gerektiğini, somut adımlar atması gerektiğini, Trump’ın Gazze’yi insansızlaştırma projesine yapacağımız ortak çalışmalarla engel olunabileceğinin müzakeresini yapmış olduk” dedi.

TARİHSEL BAĞLARIN ÖNEMİ

Arıkan, BBP ile Saadet Partisi’nin geçmiş ilişkilerine de değinerek, “Büyük Birlik Partisi’nin Saadet Partisi için özel bir yeri var. 1996-97 Refah Yolu Hükümeti döneminde çok kıymetli destekleri olmuştu. ve Büyük Birlik Partisi’nin desteğiyle o dönem Mehmetçik, El Halil şehrine gitmişti. İsrail’in yapmış olduğu katliamlar karşısında Mehmetçik bölgeye gitmiş ve İsrail katliamlarını durdurmuştu. Filistinli insanlarımız rahat bir nefes almıştı. Yine kendilerinin desteğiyle yaptığımız ekonomik çalışmalarda Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk ve son kez denk bütçe yapma başarısını ortaya koymuştuk” şeklinde konuştu.