BBVA, Kripto Dünyasına Girdi

KRİPTO PARA KABULÜ HIZLANIYOR

Geleneksel bankacılık alanı kripto para kabul sürecini hızlandırıyor. BBVA, müşteri danışmanlığında cesur bir adım atarak Bitcoin ve diğer kripto varlıkları aktif biçimde önermeye başladı. İsviçre operasyonları başkanının yaptığı açıklamalara göre, müşteriler bu tavsiyeleri olumlu karşılıyor ve bankanın yaptığı risk analizi, küçük oranların bile portföy performansını önemli oranda iyileştirdiğini gösteriyor.

BANKA STRATEJİSİ VE MÜŞTERİ TEPKİLERİ

BBVA İsviçre’nin dijital ve Blockchain çözümleri başkanı Philippe Meyer, Londra’daki bir konferansta bankanın kripto stratejisini açıkladı. Meyer, “Özel müşterilerle, geçen yıl Eylül ayından bu yana Bitcoin konusunda tavsiye vermeye başladık.” şeklinde bilgi verdi. Banka yöneticisi, müşterilerin bankanın önerilerini olumlu karşıladıklarını ve varlıkların riskli olduğu endişelerini reddettiklerini belirtti. Meyer, “Dengeli bir portföye bakarsanız, yüzde 3 eklerseniz, performansı zaten artırırsınız. Yüzde 3’te büyük bir risk almıyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

AVRUPA’DA KRİPTO FAALİYETLERİ

BBVA’nın bu hamlesi, Avrupa Birliği düzenleyicilerinin ve Avrupa Merkez Bankası’nın kripto riskleri konusundaki sürekli uyarılarının ardından geldi. Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi’ne göre, AB bankalarının yüzde 95’i kripto faaliyetlerinden kaçınıyor. BBVA, 2021 yılından bu yana kripto alım satım işlemleri yapıyor ve 2024 yılının sonlarına doğru aktif danışmanlık sürecine geçerek kendini geleneksel bankaların önüne konumlandırmayı hedefliyor.

KÜRESEL MEVCUT DURUM VE GELECEK PLANI

Mart ayında İspanya’nın menkul kıymetler düzenleyicisi, bankanın ülkede Bitcoin ve Ethereum alım satımı sunmasına onay verdi. Bankanın kripto genişlemesi, Avrupa Kripto Varlık Piyasaları Düzenlemesi’nin 2024 sonunda tamamen yürürlüğe girmesiyle gerçekleşiyor. AB’deki kripto şirketlerinin, 18 aylık geçiş sürecinde katı gereksinimlere uyması için Temmuz 2026’ya kadar süreleri bulunuyor. Seçilmiş kripto alım satışı sunan diğer bankalar arasında, kendi stablecoinini çıkarmayı ve perakende kripto hizmetlerini genişletmeyi planlayan Santander yer alıyor. Mayıs raporuna göre, banka hem dolar hem de euro’ya dayalı stablecoinler sunmayı değerlendiriyor.