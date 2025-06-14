BbvA Research, Türkiye GSYH Tahminlerini Korudu

GSYH BÜYÜME TAHMİNLERİ DEĞİŞMEDİ

İspanyol finans kuruluşu BBVA Research, Türkiye için 2025 ve 2026 yıllarına yönelik GSYH büyüme tahminlerini sabit tuttu. 2025 yılı için yüzde 3,5, 2026 yılı için ise yüzde 4 büyüme öngörülüyor. BBVA Research’ın açıklamasında, “Güçlü 1Ç25 performansı, olası yarı mali politikalar ve zayıf dış talepten kaynaklanan dramatik bir etki olmaması göz önüne alındığında, GSYİH büyüme tahminlerimizi aynı tutuyoruz” ifadeleri yer aldı.

ENFLASYON PROJEKSİYONLARINDA REVİZYON

Mart ortası ve Nisan başındaki ikiz şokların ardından BBVA Research, enflasyon projeksiyonlarını 2025 sonu için yüzde 29’dan yüzde 31’e ve 2026 sonu için yüzde 20,5’ten yüzde 21’e güncelledi. “Son aylardaki olumlu sürprizlere rağmen, gerçek faiz oranları, gıda enflasyonu, enerji ve idari fiyatlardaki belirsizlikler nedeniyle enflasyon projeksiyonlarımızda ihtiyatlı kalıyoruz” değerlendirmesi de yapıldı.

PARASAL GENİŞLEME BEKLENTİLERİ

Bilgilendirme notunda, parasal genişleme döngüsünün, 10 Haziran’dan bu yana görüldüğü gibi, fonlama maliyetinin politika faizine doğru normalleşmesini ve Temmuz ayından itibaren politika faizi indirimlerinin devam etmesini beklediklerini ifade edildi. 2025 yılı sonunda politika faizinin yüzde 36’ya ulaşacağı öngörülüyor. Ayrıca, dövizde enflasyon eğiliminin yüzde 2’nin altına düşmesi ve sektördeki aşağı yönlü baskının artmasıyla yaz mevsiminin sona ermesinin ardından daha fazla gerçek değerlenme olasılığı değerlendiriliyor.

DÖVİZ TAHMİNLERİ SÜRDÜRÜLÜYOR

2025 ve 2026 sonu için sırasıyla ABD dolarına karşı 45 ve 52’lik döviz tahminleri korunuyor. Büyüme ve enflasyon için tahminlerin aşağı yönlü risk dengesinin gözden geçirildiği belirtiliyor. Döviz kuru ve faiz oranı tahminlerinin olumsuz etkilenebileceği, dış ve iç faktörlerdeki belirsizliklerin temkinli bir duruşu gerektirdiği vurgulanıyor.