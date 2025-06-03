BCG, GHF ile işbirliğini sonlandırdı

ABD MERKEZLİ DANIŞMANLIK FİRMASI İŞBİRLİĞİNİ SONLANDIRDI

ABD merkezli danışmanlık firması Boston Consulting Group (BCG), İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı’na (GHF) yönelik gelen eleştirilerin ardından bu vakıf ile olan işbirliğini sonlandırdığını ve bölgedeki yardım faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. BCG, Gazze’deki faaliyetlerini durdurma kararıyla ilgili bir yazılı açıklama yaptı.

ONAYLANMAMIŞ ÇALIŞMALAR DURDURULDU

Açıklamada, “Gazze’ye ilişkin onaylanmamış ek çalışmalar, çok taraflı paydaşların desteğini almamış olup 30 Mayıs’ta durdurulmuştur. BCG, bu çalışmalar için herhangi bir ödeme almamış ve almayacaktır.” denildi. Ayrıca, projeye dair resmi bir inceleme sürecinin başlatıldığı ve bu süreç devam ederken projeyi yürüten ortak yöneticilerden birinin idari izne ayrıldığı bilgisi verildi.

SİSTEMDEKİ ROLÜ ÖNE ÇIKIYOR

Washington Post (WP) Gazetesi, BCG’nin Gazze’deki insani yardım faaliyetlerini durdurduğunu iddia etti. Gazeteye göre BCG, yardım dağıtım sisteminin oluşturulması da dahil olmak üzere, Gazze’nin güneyinde dört dağıtım tesisini işleten yükleniciler için ödeme yapıları ve tedarik standartlarının belirlenmesinde önemli bir rol üstleniyor.

İSRAİL ASKERLERİNDEN YARDIM DAĞITIMINA YENİ YAKLAŞIM

Gazze İnsani Yardım Vakfı, 27 Mayıs’ta “Gazze’de operasyona başladığını” ve sözde yardım dağıtımı için tırların yola çıktığını açıklamıştı. İsrail ordusu ise Gazze’de 3’ü güneyde, biri kuzeyde olmak üzere 4 sözde yardım dağıtım merkezi kurulduğunu duyurdu. Gazze Şeridi’ni kantonlara bölerek yaklaşık %80’inden fazlasını Filistinliler için yasak bölge ilan eden İsrail ordusu, sözde yardım dağıtım merkezlerinden Morag Koridoru üzerindeki 2’sinin faaliyetlerine başladığını bildirdi.

AÇLIK VE KARGAŞA SONUÇLARI

İlk gününde, İsrail ordusunun açlığa maruz bıraktığı Filistinlilerin Tel Sultan’daki merkeze akın etmesi sebebiyle bir kargaşa meydana geldi. Bu olayda açılan ateş sonucunda 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği, birçok kişinin ise yaralandığı bildirildi. GHF kontrolündeki dağıtım noktasından gelen görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından 2. Dünya Savaşı’nda Alman Nazilerin kurduğu toplama kamplarında çekilen sembol fotoğraflara benzetildi.