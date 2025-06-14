BCL, Dijital Rekorlar Kırmaya Devam Ediyor

DİJİTAL REKORLAR KIRILDI

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde (BCL) 9. sezon sona ererken, dijital alanda yeni rekorlar kaydedildi. Finalde Galatasaray’ı yenerek Unicaja, organizasyon tarihindeki ikinci şampiyonluğunu elde etti. BCL, dijital platformlarda büyümesini hız kesmeden sürdürüyor. Sezon boyunca toplamda 108 milyon video izlenmesi gerçekleşti. Bu sezonun final maçı olan ve Atina’da düzenlenen Dörtlü Final, 25 milyon izlenme sayısına ulaştı.

DÖRTLÜ FİNAL’DE ARTAN İZLENMELER

Geçen sezon Belgrad’da gerçekleştirilen Dörtlü Final’e göre izlenmelerde yüzde 127’lik bir artış görüldü. Atina’daki Dörtlü Final sırasında 1.3 milyon etkileşim elde edildi; bu rakam da bir önceki sezona göre yüzde 83 oranında bir artış gösterdi. Genel itibarıyla, sezon boyunca BCL’in sosyal medya kanallarında toplam 4.8 milyon etkileşim sağlandı.

Instagram, Facebook, X, TikTok ve YouTube platformlarında toplam 2.6 milyon takipçiye ulaşıldı. Organizasyonun resmi internet sitesi championsleague.basketball ise sezon boyunca 4 milyon sayfa görüntülemesi elde etti. En fazla trafik ise yüzde 10.1 ile Yunanistan’dan gelirken, bunu yüzde 9.6 ile İspanya ve yüzde 8.6 ile Amerika Birleşik Devletleri takip etti.