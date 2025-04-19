BCL Haftanın Oyuncusu Palmer Jr. Belirlendi

GALATASARAY’IN YILDIZI JAMES PALMER JR. HAFTANIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde (BCL) haftanın oyuncusu unvanı, Galatasaray’ın ABD’li basketbolcusu James Palmer Jr.’a verildi. Basketbol Şampiyonlar Ligi 2024-2025 sezonu çeyrek finalinin ikinci maçının ardından haftanın oyuncusu belirlendi. Daha önce son 16 turunun en değerli oyuncusu olan Galatasaraylı James Palmer Jr., bu haftanın da oyuncusu seçiliyor.

ÇEYREK FİNALDE TARİHİ BAŞARI

Galatasaray, çeyrek finalde ERA Nymburk’u kendi sahasında 90-74 yenerek tarihinde ilk kez Dörtlü Final’e yükseliyor. Palmer Jr., bu karşılaşmada sergilediği 24 sayı, 7 ribaund, 5 asist ve 2 top çalma ile 27 verimlilik puanı elde ediyor.

TARAFTAR OYLAMASINDA FARK YARATTI

28 yaşındaki basketbolcu, taraftar oylamasında La Laguna Tenerife’den Marcelinho Huertas ve Giorgi Shermadini, Unicaja’dan Kendrick Perry ve Nanterre 92’den William Howard’ı geçerek oyların %79’unu alıyor.