BCL Yönetimi, 2025-26 sezonunu duyurdu. Galatasaray ve diğerleri yer alacak. 29 takım doğrudan katılacak. Elemelerde 24 kulüp yarışacak. 32 takım mücadele edecek. Normal sezon Ekim’de başlayacak

2025-26 SEZONU KULÜPLERİ AÇIKLANDI

Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) Yönetim Kurulu, 2025-26 sezonunda normal sezona doğrudan katılacak 29 kulüp ile geriye kalan 3 bilet için eleme turunda mücadele edecek 24 kulübü duyurdu. Türkiye’nin takımlarından Galatasaray, Mersin Spor ve Tofaş, normal sezona doğrudan başlamaya hak kazanırken, Bursaspor ise elemelerde mücadele edecek. Normal sezonda toplamda 32 takım yer alacak ve bunların 16’sı ulusal lig şampiyonu olacak. Bu şampiyonlardan sekizi normal sezona doğrudan katılacak; bunlar arasında ERA Nymburk (Çekya), Filou Oostende (Belçika), Igokea m: tel (Bosna-Hersek), Sabah BC (Azerbaycan), SL Benfica (Portekiz), Szolnoki Olaj (Macaristan), VEF Riga (Letonya) ve Polonya Ligi finalisti Start Lublin ile Legia Warszawa (Polonya) bulunuyor.

İLK KEZ KATILAN TAKIMLAR

Normal sezona doğrudan katılacak 29 takımdan 10’u, BCL tarihinde ilk kez yer alacak. Bu takımlar arasında ALBA Berlin (Almanya), Dreamland Gran Canaria (İspanya) ve Joventut Badalona (İspanya) gibi Avrupa kupalarında deneyimi olan kulüplerin yanı sıra, Karditsa (Yunanistan), Mersin Spor, MLP Academics Heidelberg (Almanya) ve Trapani Shark (İtalya) gibi yerel liglerde başarılı olan kulüpler de yer alıyor. La Laguna Tenerife (İspanya), AEK Betsson BC (Yunanistan) ve Filou Oostende (Belçika) Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin her sezonunda yer alan üç özel kulüp olarak dikkat çekiyor.

DİREKT KATILAN TAKIMLAR

Normal sezona doğrudan katılacak 29 takım şöyle sıralanıyor:

• AEK Betsson BC (Yunanistan)

• ALBA Berlin (Almanya)

• Bnei Penlink Herzliya (İsrail)

• Cholet Basket (Fransa)

• Dreamland Gran Canaria (İspanya)

• ERA Nymburk (Çekya)

• Filou Oostende (Belçika)

• FIT/One Würzburg Baskets (Almanya)

• Galatasaray

• Hapoel Netanel Holon (İsrail)

• Igokea m: tel (Bosna-Hersek)

• Joventut Badalona (İspanya)

• Karditsa Iaponiki (Yunanistan)

• La Laguna Tenerife (İspanya)

• Le Mans Sarthe Basket (Fransa)

• Mersin Spor Kulübü

• MLP Academics Heidelberg (Almanya)

• NHSZ-Szolnoki Olajbányász (Macaristan)

• Pallacanestro Trieste (İtalya)

• Promitheas Patras Vikos Cola (Yunanistan)

• Rytas Vilnius (Litvanya)

• Sabah BC (Azerbaycan)

• SL Benfica (Portekiz)

• Spartak Office Shoes (Sırbistan)

• Tofaş Bursa (Türkiye)

• Trapani Shark (İtalya)

• Unicaja (İspanya)

• VEF Riga (Letonya)

• Polonya Şampiyonu (Start Lublin veya Legia Warszawa)

ELEME TURUNDA YER ALACAK TAKIMLAR

Eleme turlarında mücadele edecek 24 takım şunlardır (Alfabetik sıralama ile, * işareti lig şampiyonlarını belirtir):

• Bakken Bears* (Danimarka)

• Bursaspor Basketbol

• CSM CSU Oradea (Romanya)

• Elan Chalon (Fransa)

• Falco Szombathely (Macaristan)

• Fribourg Olympic Basket (İsviçre)

• Giants Antwerp (Belçika)

• Heroes Den Bosch* (Hollanda)

• Juventus Utena (Litvanya)

• Kalev/Cramo* (Estonya)

• Karhu Basket Kauhajoki (Finlandiya)

• Kutaisi 2010* (Gürcistan)

• Löwen Braunschweig (Almanya)

• Pallacanestro Reggiana (İtalya)

• PAOK mateco (Yunanistan)

• Patrioti Levice* (Slovakya)

• Pelister Bitola (Kuzey Makedonya)

• Petrolina AEK Larnaca* (Kıbrıs Rum Kesimi)

• Porto (Portekiz)

• Rilski Sportist* (Bulgaristan)

• SC Derby (Karadağ)

• Trepça* (Kosova)

• UCAM Murcia (İspanya)

• Polonya Ligi finalini kaybeden takım (Start Lublin veya Legia Warszawa)

Ayrıca, Karadağ Ligi finallerinde yer alan SC Derby’nin şampiyon olması durumunda bu listeye bir takım daha eklenebilir. Eleme turları 23-28 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve üç ayrı turnuvanın kazananı normal sezona yükselecek. Normal sezon ise 7 Ekim’de başlayacak. Normal sezon grupları ve eleme turnuvalarının kura çekimi 2 Temmuz Çarşamba günü İsviçre’nin Lozan kentinde yapılacak ve resmi BCL YouTube kanalından canlı yayınlanacak.