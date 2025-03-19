BDDK’dan Bankalar İçin Kredi Düzenlemesi

YENİ DÜZENLEME İLE KREDİ RİSK YÖNETİMİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kalkınma ve yatırım bankalarının kredi verme süreçlerine dair önemli bir düzenlemeye imza atıyor. Yeni düzenlemeye göre, bankaların bir kişi ya da gruba verebileceği krediler, ana sermayelerine göre sınırlandırılıyor. Bu değişiklik ile kredi risk yoğunlaşmalarının azaltılması ve daha sağlıklı bir finansal ekosistem oluşturulması hedefleniyor.

KREDİ SINIRLARI KALDIRAÇ ORANINA GÖRE BELİRLENECEK

BDDK tarafından yapılan açıklamada, “Bankaların Kaldıraç Düzeyinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” esas alınarak kredi sınırlarının bankaların kaldıraç oranlarına bağlı olarak belirlendiği ifade ediliyor. Modelde, kaldıraç oranı azaldıkça daha ihtiyatlı kredi sınırları uygulanacak. Bankaların yeni oranlara uyum sağlaması için kademeli bir intibak süresi tanınıyor.

HANGİ BANKALAR MUAF TUTULDU?

Yeni uygulamadan İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ ile İller Bankası AŞ’nin muaf tutulduğu belirtiliyor. Diğer bankaların ise belirlenen oranlara uygun olarak kredilendirme yapmaları gerekiyor. Ayrıca, 2020 sonrasında kurulan kalkınma ve yatırım bankaları için özel bir geçiş süreci öngörülüyor.

UYGULAMA SÜRECİ VE MUAFİYETLER

BDDK, yönetmelik kapsamında belirlenen kredi sınırlarının ihlali halinde bankalara belirli sürelerde uyum sağlama fırsatı sunacağını açıklıyor. Bu süreçte bankalara idari yaptırımlara başvurulmayacak. Özellikle, 3 yıldan uzun vadeli proje ve yatırım kredilerinin bu sınırlamalardan muaf tutulacağı ifade ediliyor.

BDDK’NIN HEDEFİ NEDİR?

Kuruluşun asıl hedefinin, kalkınma ve yatırım bankalarının yatırım kredisi sağlama işlevlerini koruyarak risk yönetimini güçlendirmek olduğu vurgulanıyor. Bu düzenlemenin, hem yerel hem de uluslararası yatırım ortamında daha dengeli bir yapıya katkı sağlama potansiyeli taşıdığı ifade ediliyor.