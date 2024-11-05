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Ekonomi

BDDK, Üç Dijital Bankaya Onay Verdi

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ÜÇ DİJİTAL BANKAYA FAALİYET İZNİ VERİLDİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, dijital bankacılık alanında önemli bir adım atarak üç dijital bankanın kuruluşuna onay verdi. Kurum, bu bankalara faaliyet izni verme kararı aldı ve bu kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.

ALINAN KARARLAR VE ONAYLANAN BANKALAR

BDDK’nın 28.09.2022 tarihli ve 10347 sayılı kararı ile 02.11.2023 tarihli ve 10715 sayılı kararı doğrultusunda FUPS Bank AŞ, 23.03.2023 tarihli ve 10542 sayılı kararla Ziraat Dinamik Banka AŞ, 03.08.2023 tarihli ve 10639 sayılı kararla ise Colendi Bank AŞ kuruluş izni almış durumda. Bu kararların ardından belirtilen bankalara faaliyet izni verilmesine karar verildi.

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