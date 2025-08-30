Bddk, Usulsüz Limit Artışlarını Tespit Etti

KREDİ KARTI LİMİTLERİNDE USULSÜZLÜKLER TESPİT EDİLDİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bazı finans kurumlarının kredi kartı limitlerini mevzuata aykırı olarak artırdığını belirledi. Yapılan denetimlerde, müşterilerin gerçek gelirlerinin üzerinde beyanlarla limit yükseltmeleri gerçekleştirildiği saptandı. Mevzuat gereği herkesin kredi kartı limiti, aylık net gelirinin dört katını geçemiyor. Ancak incelemelerde bu kuralın sistematik bir şekilde çiğnendiği tespit edildi. Örneğin, bir müşteriye ulaşan bilgilendirme mesajında, aylık gelir 120 bin lira olarak gösterildi ve kart limiti 260 bin 800 liraya çıkarıldı. Oysa o müşterinin gerçek geliri yalnızca 40 bin lira düzeyinde bulunuyordu. Böylece en fazla 160 bin lira limit belirlenebilirdi.

BANKALARA RESMİ UYARI GÖNDERİLDİ

Yeni gelişmelere göre; BDDK, bu usulsüzlüklerle ilgili olarak bankalara resmi uyarılar yolladı. Kurum açıklamasında, “Kuralları ihlal eden ve hileli artış yapan bankalara idari yaptırımlar ve para cezaları uygulanacaktır” ifadelerine yer verildi. Yetkililer ayrıca, müşterilerin talebi dışında gerçekleştirilen bu düzenli limit yükseltmelerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Kart sahiplerine, bankaların mobil uygulamalarında bulunan “Kart Ayarları” bölümünden “Düzenli limit artışı” seçeneğini kapatarak bu tür işlemleri durdurabilecekleri hatırlatıldı.