(BE) – BEDAŞ, Elektrik Kesintisi Olmadığını Açıkladı

BEDAŞ’TAN AÇIKLAMA

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 7 Mayıs Çarşamba akşamı CHP’nin Beyazıt Meydanı’nda gerçekleştirdiği miting sırasında yaşandığı öne sürülen elektrik kesintisi iddialarıyla ilgili bir açıklama yaptı. BEDAŞ, miting süresince Beyazıt Meydanı’nda herhangi bir elektrik veya aydınlatma kesintisi meydana gelmediğini belirtti.

RESMİ AÇIKLAMA

BEDAŞ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “7 Mayıs Çarşamba akşamı bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Beyazıt Meydanı’nda gerçekleştirdiği miting sırasında ‘elektrik kesintisi’ olduğuna ilişkin haberlerle ilgili açıklama yapma gereği doğmuştur.” diye duyurdu. Miting başladığı andan itibaren Beyazıt Meydanı’nda “elektrik arızası veya kesintisi”, “aydınlatma arızası veya kesintisi” olmadığını vurgulayan BEDAŞ, elektrik dağıtım hizmetini kesintisiz ve güvenli bir şekilde sürdürdüğünün altını çizdi.

KAMUOYUNA DUYURU

BEDAŞ, “Elektrik dağıtım hizmetimizi, görev ve yetki sınırlarımız çerçevesinde, kesintisiz ve güvenli bir şekilde sürdürüyoruz.” sözleriyle durumu kamuoyunun bilgisine sundu.