Bebeğe ismini Haluk Levent verdi

10 şehri yıkan deprem sonrası başlattığı yardım çalışmalarıyla adından söz ettiren Haluk Levent bölgeden fotoğraf paylaşmaya devam ediyor.

Kurucusu ve başkanı olduğu Ahbap Derneği aracılığıyla deprem bölgesine yapılan yardımlarla adından söz ettiren Haluk Levent, enkazdan çıkarılan henüz 10 günlük bebek ile fotoğrafını paylaştı. Ünlü sanatçı, derneğe yapılan bağışlarla kurulan Ahbap Çadırkent’te kalan ve henüz adının verilmediğini öğrendiği bebeğin isim babası oldu. Levent ayrıca, 1999 yılında yaşanan Düzce depreminde ekibiyle birlikte kurtardığı Taha Bakıcı ile de tekrar bir araya geldi.

Türkiye’yi hüzne boğan deprem felaketi sonrası yaraları sarmak için tüm kurumlar ve vatandaşlar büyük çaba sarf ediyor. Ünlüler dünyası da afet bölgesine yönelik yardım kampanyaları için ilk andan itibaren tek yürek olmuş durumda. Bu isimlerden biri de kurucusu ve başkanı olduğu Ahbap Derneği aracılığıyla önemli projelere imza atan Haluk Levent oldu.

Çadırkent’ten yeni bir paylaşımda bulunan Haluk Levent, kucağında 10 günlük bir bebek ile yer aldığı fotoğrafa şu mesajı yazdı:

10 günlük bebek.

⁦Enkazdan çıkarıldılar.

Ahbap Çadırkentinde yanımızda kalıyorlar.

‘Abi daha isim koymamıştık, sen koy adını’ dediler.

Adını ‘Mavi’ koydum.