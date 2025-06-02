Bebeğe Şiddet İddiası İçin Soruşturma!

İSTANBUL’DA YAŞAYAN KIRGIZİSTAN UYRUKLU BIREY VE BEBEĞİ

İstanbul’da yaşayan Kırgızistan uyruklu D.O., geçici velayeti kendisinde olan bebeği M.A.U. ile birlikte Bodrum’daki boşanma aşamasındaki eşi A.U.’nun evine geldi. Çiftin bir süre aynı evde kalmasının ardından zaman zaman tartışmalar yaşandı ve D.O.’nun bebeğe karşı şiddet uyguladığı iddiaları gündeme geldi.

ŞİKAYET ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

A.U., 31 Mayıs’ta D.O. hakkında bebeği M.A.U.’yu ısırıp ve tokat atarak darbettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Bu şikayet üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hemen bir soruşturma başlatıldı ve polis, aynı gün içerisinde D.O.’yu gözaltına aldı. D.O., ifadesinde M.A.U.’yu ısırmadığını, bebeğin ağız ve yanağına vurduğunu belirtti.

M.A.U. BABAYA GEÇİCİ OLARAK TESLİM EDİLDİ

M.A.U. için darp raporu alındı ve geçici olarak babası A.U.’ya teslim edildi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, anne D.O. hakkında akıl sağlığı raporu istendi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, D.O.’na ait olduğu söylenen görüntüler sosyal medya platformlarında paylaşıldı. D.O.’nun kucağındaki M.A.U. ile kaydedilen bu görüntüler büyük tepki topladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.